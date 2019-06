A. Vaitkus: kalbų dėl galimybės užimti ministro postą buvo

Pasak A. Vaitkaus, tai buvo tik pasvarstymai ir kol kas jokių oficialių pasiūlymų jis tikrai nesąs gavęs. Tai patvirtina ir „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis, sakydamas, kad koalicinėse derybose A. Vaitkaus ateitis tikrai nebuvo aptarinėjama, tačiau, kartu pabrėžia jis, pats jo kandidatūros užimti vieną ar kitą ministro postą – neatmestų.

„Jokių konkrečių siūlymų aš neturiu. Kalbėta buvo, ar sutikčiau eiti į vieną ar kitą poziciją, ir ne apie vieną poziciją buvo kalbama, bet kol kas jokių konkrečių pasiūlymų aš neturiu (...) Nenorėčiau šiandien įvardinti jokių pozicijų, kurioms neturiu konkrečių pasiūlymų ir kol kas yra viskas kalbų lygiu“, – Eltai sakė A. Vaitkus.

Daug kalbų buvo, bet pasvarstymai ir realybė – du skirtingi dalykai.

Paklaustas, ar kalbėjo su valdančiosios daugumos atstovais, A. Vaitkus patikino, kad ne tik su jais.

„Ne tik. Aš džiaugiuosi, kad turiu daug pažįstamų Seimo narių, ir ne vienas Seimo narys klausė, kokią ateitį aš matau. Ir ne vienas Seimo narys įvardino, kad didžiausia mano patirtis yra transporto sritis. Normalu, kad žmonės kalba, bet dar kartą kartoju, kad neturiu jokių pasiūlymų (...) Daug kalbų buvo, bet pasvarstymai ir realybė – du skirtingi dalykai“, – teigė jis.

A. Vaitkus sako, kad apie savo ateities planus su Seimo nariais kalbėjo dar šį mėnesį.

„Dabar konkrečiai neatsiminsiu – kada. Prieš porą, trejetą savaičių“, – sakė jis.

A. Vaitkus sako, kad grįžti į valstybės sektorių, sprendimo kol kas neturi. Pasak jo, tai priklausytų nuo to, kokia susiformuotų dauguma bei Vyriausybė, kad būtų galima pasiekti užsibrėžtus tikslus.

„Aš sąmoningai kol kas „nesirenku“ savo ateities, bet šiuo metu dirbu miesto taryboje. Aišku, labai svarbu, kaip susiformuos koalicija, jos stiprumas. Sakyčiau, ir Vyriausybės stabilumas labai stipriai priklausys nuo to, kiek balsų turės koalicijos partneriai. Tai aš puikiai suprantu, kad eiti į vieną ar kitą poziciją vien dėl to, kad eičiau... Aš neturiu tikslo gauti poziciją arba, kaip sakoma, – kėdės. Tikslas – užsibrėžti rezultatus ir juos pasiekti, o jei to nepavyksta padaryti – geriau iš viso neiti“, – teigia jis.

Tuo tarpu „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis Eltai teigė, kad šiuo metu koalicinėse derybose jokie konkretūs žmonės, kas galėtų užimti vieną ar kitą ministro portfelį, tikrai nebuvo svarstyti.

„Aš nei paneigti, nei patvirtinti to negalėčiau. Tai jokiam variante nebuvo aptarinėjama. Iš viso nebuvo aptarinėjama, kas ir kodėl galėtų vienas ar kitas pozicijas užimti (...) Tai būtų nekorektiška nei A. Vaitkaus, nei kokio kito žmogaus atžvilgiu. Pirmiausia turi pasibaigti derybos, po to – teikimai. Dabar nenorėčiau apie tai šnekėti“, – Eltai sakė R. Karbauskis.

Tuo tarpu, paklaustas, ar apskritai su A. Vaitkumi kalbėjo dėl jo ateities Vyriausybėje, R. Karbauskis to neslėpė. Pasak jo, jis A. Vaitkui priekaištų neturi, o kalbėdamas apie jo ateitį tvirtino, kad „viskam savas laikas“.

„Mes su visais žmonėmis, kurie yra mūsų sąjungoje, kurie dalyvavo rinkimuose su LVŽS, bendraujame nuolat. Jeigu šnekėtume apie poną A. Vaitkų, aš asmeniškai jį gerbiu. Jis puikiai dalyvavo savivaldybės rinkimuose. Aš nesupratau ir nesuprasiu sprendimų, kurie buvo po savivaldybių rinkimų dėl jo pozicijos uoste ir t.t. Labai nustebęs skaitau VTEK sprendimą, tiesiog nustebęs, kad aš logikos tame sprendime neatrandu, bet, matyt, kažkam tokio sprendimo reikėjo. Tai šioje situacijoje aš galiu pasakyti tik vieną, kad jis puikus vadovas ir tokių vadovų nėra daug valstybės valdomose įmonėse. Bet yra šiandien kaip yra, buvo sprendimas ir jis nėra uosto vadovas šiuo metu. Ir atitinkamai koks bus pasiūlymas, kada jis bus matyti, manau, viskam savas laikas“, – sakė R. Karbauskis.

ELTA primena, kad kovo mėnesį vykusiuose Klaipėdos mero rinkimuose A. Vaitkus kandidatavo su LVŽS, tačiau antrajame ture pralaimėjo dabartiniam merui Vytautui Grubliauskui.

Kaip anksčiau skelbė LRT tyrimų skyrius, LVŽS, su kuria A. Vaitkus kandidatavo į Klaipėdos miesto mero postą, rinkimų kampaniją rėmė Klaipėdos uoste veikusių įmonių atstovai. Pasak LRT, 44 tūkst. eurų „valstiečiams“ paaukojo per verslą susiję asmenys, uostamiestyje užsiimantys baltarusiškų trąšų krova ir pervežimu.

Susisiekimo ministras Rokas Masiulis po kilusio skandalo atleido A. Vaitkų iš Klaipėdos uosto vadovo pareigų. Jis tai motyvavo tuo, kad A. Vaitkus, dirbdamas Klaipėdos uosto vadovu, nebegalėtų būti objektyvus uoste veikiančioms įmonėms.

A. Vaitkus šį sprendimą apskundė, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas skundą atmetė.