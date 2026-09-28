Vakarų laivų milžinai šventė ypatingą sukaktį

Galingas inžinerinis epas
Šventinį renginį atidarė 25 violončelių skambesys, įprasminęs 25-rius metus, per kuriuos iš idėjų, darbų ir Talino bei Klaipėdos jūrinio verslo minties išaugo VLG įmonių grupė.
Vakarą savo dalyvavimu pagerbė Estijos ambasados Lietuvoje ir „BLRT Grupp“ atstovai, jūrinę inžinerinę bendruomenę sveikino Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Didžiajame arenos ekrane ir scenoje kalbėjusiųjų lūpose atgijo nepaprasta gamyklos istorija, papasakota per tris svarbiausius jos etapus – nuo pirmųjų partnerystės su „BLRT Grupp“ metų iki pat šiandienos.
2001 m. rugpjūčio 28 d. „BLRT Grupp“ įsigijus kontrolinį AB „Vakarų laivų remontas“ akcijų paketą, šis sprendimas tapo viena reikšmingiausių Estijos pramoninių investicijų Lietuvoje ir ilgainiui nulėmė didelius pokyčius šalies jūrinės inžinerijos sektoriuje.
2010–2014 metų laikotarpio pasakojime prisiminta, kai dešimtmečius greta viena kitos dirbusios Vakarų laivų statykla ir "Baltijos laivų statykla tapo viena jūrine inžinerine šeima – Vakarų Baltijos laivų statykla.
Trečiuoju renginio pasakojimu prisimintas Malkų įlankos infrastruktūros išvystymo etapas, atvėręs naujas galimybes priimti didžiuosius „Panamax“ laivus ir įtvirtinęs Klaipėdą kaip pažangų laivų remonto bei krovos operacijų centrą Baltijos jūros regione.
Pagerbė savo herojus
Šiandien VLG yra didžiausia jūrinės inžinerinės pramonės grupė Lietuvoje, telkianti 20 specializuotų įmonių, kurios teikia laivų statybos, remonto ir konversijos, nerūdijančio plieno ir kitų metalo sprendinių projektavimo bei gamybos, krovos, logistikos ir kitas paslaugas. Savo kompetencijas gamykla užtikrintai realizuoja tarptautinėje rinkoje, pažangiais, įspūdingo masto projektais garsindama Lietuvos vardą visame pasaulyje.
Prieš 25-erius metus būtų buvę sunku įsivaizduoti, kad Klaipėdoje bus statomi elektra ir žaliuoju vandeniliu varomi laivai, o VLG grupės įmonė „Marine Technology“ ne tik eksportuos sprendinius į šešis žemynus, bet ir atidarys komercinį centrą Brazilijoje. Šiandien visa tai liudija nenutrūkstamą Lietuvos jūrinės inžinerinės pramonės augimą ir gebėjimą prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios globalios jūrinės pramonės.
„25 metai – reikšmingas etapas, talpinantis labai daug įvykių, vertingų pamokų ir pasiekimų. Daug kas keitėsi, tačiau esmine pažangos jėga išlieka žmonės – pirmiausiai darbuotojai, ištisos klaipėdiečių kartos, susiejusios savo gyvenimą su VLG, taip pat mūsų partneriai ir bendražygiai Lietuvoje, Estijoje bei visame pasaulyje. Jų profesionalumas, atsidavimas ir gebėjimas įveikti sudėtingus iššūkius yra neatsiejama mūsų istorijos ir šiandienos dalis“, – pabrėžia VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika.
Renginio metu scenoje pagerbti „25-mečio herojai“ – 55 profesionalai, reikšmingai prisidėję prie organizacijos augimo ir pasiekimų. Ypatingas dėmesys skirtas kolegoms, šiemet minintiems 25 metų darbo VLG įmonių grupėje sukaktį. Padėkota akademiniams partneriams – atminimo dovanos įteiktos Klaipėdos universiteto rektoriui prof. dr. Artūrui Razbadauskui, Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro direktoriui Egidijui Skarbaliui.
Įprasmino himnas ir ypatingas meno kūrinys
Renginys nutiesė ne tik emocijų, bet ir skambesio tiltus nuo Klaipėdos iki pat Talino uosto krantinių. Šventės dalyviams unikalią muzikinę patirtį dovanojo Mantas Jankavičius, Liepa Mondeikaitė, Mėlynasis choras, Marijanas Petrovas ir Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinis ansamblis „Jazz Island“. Pirmą kartą po „Švyturio“ arenos skliautais gyvai nuskambėjo VLG įmonių grupės himnas, įžiebęs tūkstančių švieselių jūrą.
„Šiandien matome vienybę ir stiprybę, kuri yra pagrindas žengti dar veržliau ir dar toliau. Susitelkę dirbame, kad jūrinė inžinerija Lietuvoje ir toliau būtų gyvybinga, inovatyvi ir aukštą pridėtinę vertę kurianti industrija, kurioje auga tikri savo profesijos milžinai ir gimsta per pasaulio vandenynus keliaujančios legendos“, – sako A. Šileika.
Šventinis vakaras baigėsi, tačiau Klaipėdoje liko 25 metų Lietuvos ir Estijos jūrinio verslo partnerystės simbolis: „BLRT Grupp“ atstovas Algerdas Andruskevitšus VLG bendruomenei įteikė iš Talino į Klaipėdą atkeliavusią skulptūrą, vaizduojančią Kalevipoegą – vieną svarbiausių Estijos tautinio epo ir kultūrinės tradicijos figūrų, siejamą su jėga, laisve ir ryžtu.
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