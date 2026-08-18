 Valys Smeltalės upelį

Valys Smeltalės upelį

2026-08-18 11:58
Klaipėdos savivaldybės inf.

Šių metų liepą Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė sutartį su bendrove „Hidrum“, o artimiausiu metu prasidės pirmieji parengiamieji darbai. Planuojama išvalyti ir pagilinti Smeltalės upės prieplaukos akvatoriją bei upės vagą.

Planai: netrukus prasidės Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės ruožo iki Minijos gatvės tvarkymo darbai.
Planai: netrukus prasidės Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės ruožo iki Minijos gatvės tvarkymo darbai. / Klaipėdos savivaldybės nuotr.

Iš upelio bus pašalintos susiformavusios grunto sankasos, pylimų liekanos, dugno nuosėdos ir perteklinė vandens augalija.

Taip pat bus pagilintas farvateris, kad mažiesiems laivams būtų patogiau ir saugiau manevruoti.

Pirmiausia bus atliekami parengiamieji darbai, o esant tinkamoms meteorologinėms sąlygoms, bus pradėti ir upės akvatorijos valymo bei gilinimo darbai.

Darbai bus vykdomi etapais 2026–2028 metais.

Jie bus organizuojami atsižvelgiant į aplinkosauginius reikalavimus ir nebus vykdomi žuvų neršto bei migracijos laikotarpiais.

Esant palankioms gamtinėms ir meteorologinėms sąlygoms, dalį darbų tikimasi atlikti greičiau, nei numatyta sutartyje.

Įgyvendinus projektą, Smeltalės upė turėtų tapti patogesnė laivybai, patrauklesnė poilsiui ir estetiškesnė.

Tikimasi, kad pagerėjusi upės ekologinė būklė ir infrastruktūra sudarys daugiau galimybių gyventojams bei miesto svečiams naudotis upe rekreacijai ir vandens turizmui.

Šiame straipsnyje:
Smeltalės upelis
valymo darbai
Klaipėda

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Smeltelė kaip mergelė, o ne smeltalė, kaip kalė
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V.M.
valys o dumblą maišais dės čia pat ant kranto iškirtę visus daugiamečius medžius? :D) B let ka gerovė..
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