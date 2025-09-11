Vargas – dėl vėliavos: miestiečiai jau kreipėsi ne kartą

Šįsyk pranešta, kad vėliava jau yra apdriskusi.
Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė patikino, kad vėliava susidėvėjo ir netrukus bus pakeista nauja.
„Pastarąjį kartą Sąjūdžio parke vėliava buvo keista kovo mėnesį. Dažniausiai dėl susidėvėjimo per metus vėliava keičiama du ar tris kartus. Vėliavos keletą kartų per metus keičiamos ne tik Sąjūdžio parke, bet ir kitose vietose. Vėliavos veikiausiai susidėvi tose vietose, kur yra atviros, aukščiau esančios teritorijos“, – teigė I. Kubilienė.
Praėjusiais metais savivaldybei žmonės buvo pranešę, kad vėliava iš viso buvo dingusi.
Aiškintasi, gal vandalai nuplėšė trispalvę. Tačiau paaiškėjo, kad, kilus audrai, atviroje vietovėje ant stiebo iškelta vėliava tiesiog buvo nuplėšta gūsingo vėjo.
Naujausi komentarai