Varnos drumsčia gyventojų ramybę

Klaipėdiečiai vis dažniau kelia klausimą, kaip spręsti varnų keliamo triukšmo problemą.
Kai kuriose miesto vietose paukščiai prie daugiabučių namų būriuojasi nuolat, o jų keliamas triukšmas trukdo gyventojams ramiai gyventi.
Viena tokių vietų – Debreceno gatvė.
Čia esančių daugiabučių gyventojai atkreipia dėmesį į prie namų augančias ilgą laiką negenėtas liepas.
Žmonių teigimu, medžiuose nuolat būriuojasi varnos, tad jų karksėjimą tenka girdėti kasdien.
Kita minima probleminė vieta – Smiltelės gatvė.
Čia daugiabučių gyventojai taip pat pastebi po langais augančiuose beržuose būriais tupinčias varnas.
„Varnos čia ne kranksi, o klykia. Trukdo man rytais ramiai balkone atsigerti kavos – turiu su varnomis kalbėtis“, – teigė nuo paukščių keliamo triukšmo pavargusi klaipėdietė.
Gyventojai klausė, ar medžius būtų galima bent šiek tiek apgenėti, kad paukščiai juose nebesirinktų taip gausiai.
Anot Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, šių želdinių priežiūrą vykdo savivaldybės administracija, o darbai šioje teritorijoje numatyti rudens ir žiemos sezonu.
„Bus šalinamos sausos ir pažeistos šakos, formuojamos ir pakeliamos medžių lajos. Medžių viršūnių trumpinimas nenumatytas ir nebus atliekamas, nes tokie darbai negalimi dėl galiojančių aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų“, – paaiškino I. Kubilienė.
Nors medžių viršūnių trumpinti nebus galima, savivaldybė gyventojams siūlo kitais būdais mažinti varnų būriavimąsi prie daugiabučių.
Pasak skyriaus vedėjos, svarbu nesudaryti laukiniams paukščiams sąlygų lengvai rasti maisto.
„Nereikėtų mėtyti maisto ar jo likučių iš balkonų ar per langus. Taip pat nereikėtų šalia daugiabučio namo palikti maisto, kurį laukiniai gyvūnai galėtų lengvai pasiekti“, – rekomendavo skyriaus vedėja.
I. Kubilienė taip pat atkreipė dėmesį į atliekų konteinerius.
„Konteineriai turėtų būti uždaryti, kad laukiniai gyvūnai negalėtų lengvai pasiekti juose esančių atliekų“, – pabrėžė I. Kubilienė.
(be temos)