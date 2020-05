Vasaros nuotykis – atrasti Palangą iš naujo

Pamažu atveria duris

Be trankios ir minias poilsiautojų pritraukiančios Kurorto šventės likusi Palanga žada, jog nepaisant sulaužytos tradicijos ir neaiškumo dėl būsimų pamėgtų renginių, aktyvųjį turistinį sezoną miesto svečiams čia tikrai neteks nuobodžiauti.

Kurortas kviečia mėgautis visu tuo, kuo nuo seno garsėja šis įstabus pajūrio kampelis, prisiminti pamėgtus bei atrasti naujus pažintinius maršrutus.

Malonumai: saulėti orai kviečia džiaugtis tiek pasyviomis, tiek aktyviomis pramogomis.

Pamažu duris atveria ne tik veiklą dėl karantino laikinai sustabdžiusios maitinimo bei apgyvendinimo įstaigos – nuo šios savaitės lankytojus jau priima ir Palangos turizmo informacijos centras (TIC).

Kaip pripažino jo vadovė Rasa Kmitienė, sklandžia ir turininga kurorto svečių viešnage besirūpinantiems darbuotojams taip pat teko derintis prie naujų aplinkybių, permąstyti viešinimo strategiją, nes didžioji dalis veiklos persimetė į elektroninę erdvę, palaikant ryšį su aplinkiniu pasauliu per feisbuko paskyrą ar TIC tinklalapį.

„O šiuo metu pagrindinis dėmesys skiriamas tam, ką būtų galima nuveikti atvirose viešosiose erdvėse, nesilankant patalpose. Žinoma, po truputį pradeda veikti ir įvairias savo ekspozicijas, pramogas siūlyti duris atvėrę kurorto muziejai, tad tikrai kviečiame jų neaplenkti ir šią vasarą“, – kalbėjo Palangos TIC direktorė R.Kmitienė.

Kadrai: Palanga – tobula vieta įamžinti smagias gyvenimo akimirkas.

Intriguojanti ir gyva istorija

Mėgstantiesiems pasivaikščiojimus pėstute ir ypač besidomintiesiems istorija TIC specialistai siūlo pakeliauti po grafų Tiškevičių Palangą.

„Mūsų centre galima pasiimti leidinukus, kuriuose yra aprašytas šis mūsų parengtas maršrutas. O jo objektus pats lankytojas gali pasidėlioti taip, kaip pageidauja. Siūlome išbandyti ne tik šį istorinį maršrutą, bet ir atrasti senąsias Palangos vilas“, – ragino pašnekovė.

Pastarasis maršrutas nukels į daugiau nei prieš 100 metų kelionę – jis jungia net 27 istorines XIX a. pab. – XX a. I pusės kurorto vilas ir kitus reikšmingus kurortinės architektūros objektus.

Unikalūs tiek mediniai, tiek mūriniai pastatai praturtina bei reprezentuoja Palangos kraštovaizdį – šis paveldas leidžia išvysti kurorto raidą nuo XIX a. pab. iki pat šių dienų.

„2020-ieji yra paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, tad norinčiuosius atrasti kiek kitokią Palangą ar dar vieną istorinę jos pusę, kviečiame pakeliauti žydų paveldo kultūros pėdsakais kurorte, – patarė R.Kmitienė. – Na, o tiems, kurie nelabai linkę gilintis į miesto istoriją, siūlome apžiūrėti Palangos skulptūras bei paminklus – tam irgi esame parengę specialų įdomios pažintinės informacijos gidą.“

Dar vienas kurorto TIC specialistų parengtas informacinis vadovas, rekomenduojantis 10 lankytinų vietų, kviečia pasižvalgyti ne tik po Palangą, bet ir Šventąją.

Smagiai, aktyviai, turiningai

„Nors kol kas Palangoje negalime lepintis SPA procedūromis ar pasidžiaugti šiltais orais, kurorte tikrai neteks liūdėti. Išvėdinti galvą vaikštinėjant kad ir vėjuotu pajūriu, paklausyti bangų mūšos bei klykiančių žuvėdrų – jau vien tai yra savotiška atrakcija. O pasislėpti nuo vėjo galima pasukus į sveikatingumo taką „Lab-rytys“, kuriame tiek bėgiojantys, tiek vaikščiojantys ar kitaip aktyviai laiką mėgstantys leisti žmonės visada atras ką veikti“, – populiarų kurorto objektą priminė Palangos TIC vadovė R.Kmitienė.

6 km ilgio miško take esančios penkios aktyvaus poilsio zonos su lauko treniruokliais ir kitais įrenginiais pritaikytos tiek sportavimui, tiek trumpam atokvėpiui, lankytojų patogumui čia įrengti mediniai suolai bei dviračių stovai.

Pasiruošimas: pajūrio ruožą gaivinusi technika netrukus paplūdimį užleis poilsiautojams.

„Stengiamės, kad Palangos svečiai gautų jiems prieinamą ir naudingą informaciją, kad išvyka į mūsų kurortą jiems būtų maloni ir įdomi. Tad jei į mūsų centrą nespėja patekti darbo metu, lankytojai neturėtų nuliūsti. Aktualią informaciją apie Palangą, jos lankytinus objektus galima rasti ir šalia esančiame informacinės literatūros pasiėmimo taške“, – kalbėjo R.Kmitienė.

Pasak pašnekovės, netrukus ir kitose vietose turėtų atsirasti bent dar trys tokie literatūros pasiėmimo punktai, vienas jų – Šventojoje.

Rūpinasi patogiais pliažais

Bendrovės „Palangos komunalinis ūkis“ direktorius Gediminas Valinevičius patikino, jog poilsį paplūdimyje pasirinkę kurorto svečiai galės džiaugtis patogia ir tvarkinga aplinka.

„Kaip ir kiekvienais metais, pasitinkant vasaros sezoną atnaujinama tam tikra infrastruktūra – paplūdimyje pakloti mediniai takai per kopas, sutvarkytos pajūrio prieigos, nupintos kopas sutvirtinančios žabtvorės ir kita, tad pagrindiniai darbai faktiškai prasideda dar žiemą. Tačiau šie metai išskirtiniai tuo, kad beveik iki gegužės vidurio nežinojome, kokios bus rekomendacijos paplūdimiams eksploatuoti, kaip turėsime užtikrinti higienos reikalavimus. Tad išvežti visą inventorių į pliažus, jį sustatyti per tokį trumpą laiką ir po to atitinkamai pagal rekomendacijas prižiūrėti įmonei, žinoma, nemažas iššūkis“, – pripažino G.Valinevičius.

Tad, kaip juokavo pašnekovas, priešingai nei poilsiautojus, komunalininkus džiugina kol kas nelepinantys orai, taip suteikdami šiek tiek laiko rezervo tvarkymosi darbams.

Kaip tik nuo šios savaitės įmonės darbuotojai į paplūdimius pradėjo vežti būtiną inventorių – persirengimo kabinas, suolelius, šiukšliadėžes, tualetus.

Antai Palangos pajūrio ruože atsiras 134 persirengimo kabinos, 340 suolelių, 8 konteineriniai tualetai, kuriuos reikės ne tik pastatyti, bet ir prijungti bei instaliuoti visą įrangą.

„Turime viską parengti iki birželio 1 dienos. Darbų apimtis labai didelė, tad tiek žmogiškųjų resursų, tiek finansų reikia išties nemažai“, – pasakojo įmonės vadovas.

Svarbiausia – saugumas

Taip pat nuo birželio 1-osios visoje pliažų juostoje patruliuos ir gelbėtojai – kol kas nuo gegužės 15-osios jie budi centrinėje gelbėjimo stotyje.

Pasak G.Valinevičiaus, opiausiu klausimu komunalininkams šiuo metu išlieka ruožas nuo Birutės kalno iki Rąžės upelio – vieta, kuri buvo pildoma smėliu.

„Nors formaliai smėlio pildymo darbai baigti, tačiau kol kas jie nepriduoti, tad ir mums neleidžiama imtis jokios veiklos“, – nūdienos situaciją įvardijo pašnekovas.

Tarpininkaujant Palangos savivaldybei, tikimasi kaip įmanoma operatyviau išspręsti šį klausimą.

„Palangos komunalinio ūkio“ vadovas neneigė, jog nemažų iššūkių žada ir naujosios poilsio paplūdimiuose rekomendacijos.

„Sukontroliuoti didelę masę žmonių bus tikrai sudėtinga, tad tikimės pačių poilsiautojų supratingumo, geranoriškumo, kad jie saugosis patys. Savo ruožtu mes pasirūpinsime tiek informaciniais skydais, tiek garsiniais pranešimais, kokių rekomendacijų reikėtų laikytis pliažuose“, – teigė G.Valinevičius.

Į darbus – be panikos

O kad vasariško svečių šurmulio šiemet nepristigs nei kurorto pliažai, nei kitos viešosios erdvės, leidžia tikėtis ir pamažu aktyvėjančios Palangos apgyvendinimo vietų rezervacijos.

„Šiuo metu apgyvendinimo paslaugomis daugiausia domisi mūsų šalies gyventojai, kadangi valstybių sienų kirtimas dar ribojamas. Tad tikimės, kad palaipsniui atsidarant sienoms atsiras ir užsieniečių interesas, – pasakojo Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Ingrida Valaitienė. – Ankstesniais metais gegužės pabaigoje kurorto viešbučių užimtumas jau būdavo gana geras, siekdavo 60 ar net 70 proc. Tačiau įvertindami šių metų situaciją stengiamės išlikti optimistiški, džiaugiamės, kad įstaigoms atsidarant štilio ar panikos nėra bei atsirado daugiau aiškumo. Šią žinutę, kad viskas yra gerai, kad mes jau dirbame ir laikomės visų rekomendacijų, transliuojame ir mūsų svečiams“.

Pasak pašnekovės, kadangi apgyvendinimo paslaugas buvo galima pradėti teikti tik nuo gegužės 11-osios, kol kas savo veiklą suspėjo atnaujinti dalis viešbučių, kiti atsidarinėja palaipsniui, juolab kad ir kai kurios paslaugos – tiek kalbant apie maitinimą, tiek sveikatinimo procedūras – yra dar ribojamos ar net draudžiamos.

Įsivažiuoja į vėžes

Iki birželio 1-osios, I.Valaitienės duomenimis, žada startuoti jau visi kurorto viešbučiai.

„Dabar visi koncentruojasi į sėkmingą darbo pradžią, kad įsivažiuotų į normalias vėžes ir darbuotojai atgautų įgūdžius. O jau vėliau galėsime kalbėti apie verslo vasaros planus ir naujoves, kurių, neabejoju, tikrai bus. Tiesiog tam reikia laiko. Nes pandemija sujaukė daugelio planus, visiems neišvengiamai teko padaryti veiklos pauzę, tad natūralu, kad šiek tiek nusikėlė ir tam tikros verslininkų investicijos bei nauji sumanymai“, – kalbėjo Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė.

Žinoma, daugeliui planuojančiųjų savo vasaros poilsį Palangoje, rūpi ir klausimas, ar dėl karantino patiriamų verslo nuostolių kurorto svečiams neteks plačiau atverti savo piniginių.

Pasak pašnekovės, kiek anksčiau tarp asociacijos narių buvo atlikta apklausa, ar jie ketina kelti paslaugų kainas.

„Ir buvo atsakyta, kad verslininkai drastiškai jų tikrai nekels“, – patikino pašnekovė.