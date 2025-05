Paaiškėjo, kada uostamiesčio paplūdimiuose prasidės vasaros sezonas

Gelbėtojų komanda suburta

„Klaipėdos paplūdimių“ gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki pasakojo, kad jau įvyko dvi gelbėtojų atrankos, tiek pirmos, tiek antros grupės apmokymai, tad gelbėtojų komanda – suburta.

Iš viso Klaipėdos paplūdimiuose dirbs 48 gelbėtojai, o atsargoje jų yra dar dešimt.

Nors penktadienį uostamiestyje paskelbtas vasaros sezonas, paplūdimiuose jis prasidės kitą mėnesį.

„Kai savivaldybė paskelbs apie vasaros sezono pradžią, tada ir pradėsime dirbti. Pažiūrėkite, kokie orai, vanduo – šaltas. Dažniausiai sezono pradžia būna birželio1-ąją, o šiaip viskas priklauso nuo orų“, – teigė A. Siakki.

Klaipėdiečiai juokauja, esą jei vasara bus tokia, koks yra gegužės mėnuo, gelbėtojai veikiausiai neturės darbo.

Aleksandras Siakki. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

„Bus karšta vasara, viskas bus gerai su orais. Kartais būna, kad kai gegužę karšta, vasarą būna šalta, o paskui jei gegužę šalta, vasarą – karšta. Kai bus prastesnis oras, sezono metu vyks gelbėtojų apmokymai. Jie mokysis, kaip gelbėti, nes jų saugumas – pirmoje vietoje, tad viską reikės suderinti, kad dirbtų, kaip priklauso“, – tvirtino A. Siakki.

Tėvai pamiršta vaikus

Anot A. Siakki, šiuo metu vandens temperatūra nesiekia nė dešimties laipsnių, bet norinčiųjų išsimaudyti atsiranda.

„Žmonės, pamatę jūrą, pamiršta apie savo saugumą. Pamatę bangas mano, kad tai – pramoga. Daug kas sako, kad jeigu skęs, tai tikrai ne jie, kas nors kitas, bet klysta. Daug yra tokių, kurie nepaiso ir vėliavų. Kada raudona vėliava – draudžiama maudytis, bet sako, kad neva nepastebėjo, esą nedidelis bangavimas, nenuskęs“, – problemas vardijo A. Siakki.

Pasak gelbėtojų vado, daugelis nekreipia dėmesio ir į ženklą „Duobė“.

Tad ne tik maudosi pavojingoje teritorijoje, bet ir ant minėto ženklo pasikabina rankšluosčius.

„Matome, kad ateina ir tėvai su vaikais, šalia šio ženklo atsigula, vaikams leidžia maudytis vieniems priešais tą ženklą. Kartais ir rankšluostį arba marškinėlius pakabina ant to ženklo, dėl to šio įspėjimo nemato kiti poilsiautojai. Tėvai apskritai pamiršta prižiūrėti vaikus. Valandą juos prižiūri, o po to pamiršta, pavargsta, nori pailsėti, o vaikai lieka vieni“, – tikino A. Siakki.

Keturkojų geriau nesivesti

Primenama, kad vaikams iki 14 metų paplūdimiuose maudytis vieniems – draudžiama.

„Pagrindinės problemos kyla dėl paauglių. Ateina 15–16 metų paauglių grupė maudytis, vienas iš jų nemoka plaukti, eina iki plūdurų ar už jų, o nemokantis iš paskos. O paskui jį tenka gelbėti“, – teigė pašnekovas.

Alkoholį mėgstantys vartoti asmenys paplūdimiuose – nepageidaujami, dėl jų esą kartais prireikia ir pareigūnų pagalbos.

Taip pat akcentuojama, kad vasaros pradžioje apstu poilsiautojų su naminiais gyvūnais, kurie pamiršta, kad šunis vedžioti galima tik su pavadėliais ir tik tam skirtame ruože Pirmosios Melnragės paplūdimyje.

O esant ypač karštiems orams, gyvūnų apskritai vestis negalima, nes šie, kaip ir žmonės, gali patirti saulės smūgį.