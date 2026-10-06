Vengrus šokiruoja, lietuvių nestabdo? 50 eurų rinkliava poilsiautojų neatbaidė

Ir rudenį Neringa pilna žmonių. Kai kas prisipažįsta, kad tik rudenį čia ilsėtis ir važiuoja.
„Aš dabar nuotoliu studijuoju, tai galvoju – kam namie studijuoti, jeigu galiu atvažiuoti į Neringą ir čia praleisti laiką. Oras nuostabus, šiltas, tikra bobų vasara. Smagu“, – pasakojo moteris.
„Dabar ir apgyvendinimas labai pigus, palyginti turbūt net ir pigiau nei Palangoje, pagal tai, kokie apartamentai. O kainos – ką žinau, vakar papietavome dienos pietus labai pigiai. Nepasakyčiau, kad labai iškeltos. Vasarą brangiau“, – sakė praeivė.
„Vyrai ir pažvejoti su kateriu išplaukė, o mes vaikštinėjame prie jūros ir pakrante“, – pasakojo pašnekovė.
„Mes gamtos žmonės, tai mums yra ką veikti“, – sakė kita moteris.
„Ir amžius mūsų rudeninis, ir gamtą mėgstame rudeninę“, – juokėsi praeivė.
„Tokiu metu kurgi didesnę ramybę surasi“, – sakė vyras.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kad ruduo gausus kurortininkų, rodo ir rezervacijos.
„Geresnio rudens būti negali. Jeigu toks bus ir toliau, mūsų vietiniai neturės kada pailsėti. Reikia išskristi ir pailsėti po nelengvų vasaros darbų. O jeigu toks ruduo, tai nėra kada išvykti – tik užsakymai“, – teigė Neringos meras Darius Jasaitis.
Tarp besidžiaugiančių rudenine Neringa – daug vokiečių.
„Vokiška šio krašto istorija mums labai svarbi ir įdomi. Tad čia esame ne pirmą kartą. Šįkart – jau trečią“, – sakė turistas iš Vokietijos.
Tačiau turizmo specialistai pastebi, kad vokiečių, kaip ir latvių, Neringoje sumažėjo.
„Padidėjo būtent turistų iš JAV, išaugo nakvojančių ir čia vykstančių turistų iš Italijos bei Ispanijos skaičius. Bet šiek tiek sumažėjo vokiečių ir latvių, o tai yra vienos pagrindinių mūsų rinkų, tad bus puiki proga įsivertinti, kas tam galėjo turėti įtakos“, – teigė Nidos turizmo informacijos centro direktoriaus pavaduotoja Angelina Ivanova.
Dabar įvažiuoti į Neringą kainuoja 10 eurų. Vasarą vietinė rinkliava buvo penkis kartus didesnė. 50 eurų mokestis taip šokiravo turistą iš Vengrijos, kad jis net atvyko į savivaldybę ir pateikė pretenziją.
„Gaila, kad nesutikau. Manau, kad man būtų pavykę jį įtikinti, kad jis ne veltui sumokėjo tuos 50 eurų. Susigadino sau nuotaiką, bet, manau, būčiau ją pataisęs papasakojęs, kaip gražiai jo pinigai bus investuoti į miesto švarą, tvarką ir gėlynus“, – sakė D. Jasaitis.
Pinigų vengras neatgavo. Jo 50 eurų, kaip ir kitos už įvažiavimą surinktos lėšos, pateko į Neringos biudžetą.
„Aš visą laiką pateikiu vieną pavyzdį. Miesto tvarkymas su mūsų įmone, be iš šalies samdomų įmonių, kainuoja apie 5 mln. eurų, o už įvažiavimą surenkame apie 3 mln. eurų rinkliavos. Tai dar 2 mln. eurų pridedame iš kitų rinkliavų“, – aiškino D. Jasaitis.
Teigiama, kad praėjusi vasara viršijo lūkesčius.
„Turistų skaičius iš tikrųjų ūgtelėjo, palyginti su 2025 metais. Visų dar nesuskaičiavome, bet pastebime, kad būtent Neringoje nakvojančių turistų skaičius padidėjo 13 proc.“, – sakė A. Ivanova.
Tačiau automobiliais atvykusiųjų, net ir padidinus įvažiavimo mokestį, fiksuota tiek pat, kiek pernai.
„Bet ir nedidėjo. Jeigu nebūtume įvedę, turbūt skaičiai būtų kitokie ir turėtume didžiulių problemų. Tad džiaugiamės, kad taip yra. Man atrodo, viskas kol kas optimalu. O jeigu matysime, kad problema didėja, taryba svarstys, ką daryti“, – teigė D. Jasaitis.
Planų keisti vietinę rinkliavą valdžia sako neturinti.
(be temos)