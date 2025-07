Ventėje – zylių antplūdis: šiemet migracija prasidėjo 40 dienų anksčiau

„Nežinau, kur jos skrenda. Kas jas žino, klausiau, nieko nesakė. Per tris dienas 700 pagavome“, – pečiais gūžčiojo Ventės rago ornitologinės stoties vedėjas Vytautas Jusys.

Mėlynosios zylės masiškai skristi pradeda rugsėjo pradžioje.

„Pernai jos pradėjo migraciją rugsėjo 7 d. Kitais metais nuo rugsėjo 10-osios imdavo skristi. Iki spalio mėnesio jos skrenda. O kodėl šiemet liepą jos pajudėjo, neturiu paaiškinimo. Per liepą dažniausiai 20–30 zylių pagaudavome. Ir tai tik vietines, kurios čia išsiperėjo“, – pasakojo V. Jusys.

Šį kartą zylės pajudėjo iš Rytų. Daugiausiai sugauta jauniklių, išsiritusių šiais metais.

„Į Vakarus skrenda. Tik tris suaugusius sugavome. Kiti – jaunikliai, be tėvų priežiūros. Gal kartais daug prisiperėjo, neužteko maisto“, – stebėjosi ornitologas.

Prieš keletą metų Ventėje per vieną sezoną buvo sužieduota 30 tūkst. zylių.

„Šiemet migracija prasidėjo 40 dienų anksčiau. Šiandieną lyja, paukščiai neskrenda. Neaišku, ar tęsis migracija pasibaigus liūtims“, – svarstė V. Jusys.

Zylės kiaušinius deda du kartus per metus. Per sezoną dvi zylės gali net 20 jauniklių užauginti.

„Keista vasara – ir per šalta, ir per karšta, net ir per šlapia. Bet svarbu, kad šaltibarščiai nepabrangtų“, – juokavo V. Jusys.