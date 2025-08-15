Prasideda briedžių, tauriųjų elnių ir paukščių medžioklės sezonas

Kaip skelbia Aplinkos apsaugos departamentas, tauriųjų elnių patinų medžioklė leidžiama iki vasario 28 dienos, patelių ir jauniklių – nuo rugsėjo 1 dienos iki sausio 15 dienos.
Briedžių patinai medžiojami iki gruodžio 15 dienos, patelės – nuo spalio 1 dienos iki lapkričio 30 dienos, jaunikliai – nuo spalio 1 iki sausio 31 dienos.
Nuo penktadienio iki gruodžio 15-osios galima medžioti didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles, iki lapkričio 30 dienos – perkūno oželius ir slankas.
2025–2026 metų medžioklės sezono metu leidžiama sumedžioti 4300 šių žvėrių.
Kaip rašė BNS, Aplinkos ministerija siekia, kad šis sezonas būtų paskutinis, kada taikomas minėtas limitas, kadangi kanopinių žvėrių gausa miškuose viršija leistinas poveikio miško ekosistemai ribas.
Vis tik Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija nepritaria tokiam siūlymui. Anot jų, priimant tokį sprendimą būtina geriau ištirti situaciją.
