Ataskaita atskleidė, kurių paukščių Lietuvoje drastiškai sumažėjo

Kaip rodo Lietuvos kas šešerius metus Europos Komisijai teikiama ataskaita apie Paukščių direktyvos įgyvendinimą, ypatingą susirūpinimą kelia europinio žalvarnio būklė, nes nebeliko nei 10-ties perinčių šių paukščių porų.
Taip pat mažėja žaliųjų meletų, juodųjų čiurlių, baltabruvių strazdų, paprastųjų medšarkių, mažųjų margųjų musinukių, rytinių lakštingalų, paprastųjų kiauliukių populiacijos.
Pasak tarnybos, kadangi keičiasi paukščių buveinės, ypač pelkės ir šlapžemės, sparčiai ariamos buvusios pievos ir intensyviai kertami miškai, Lietuvoje nuolat metai iš metų mažėja ir rudagalvių ančių, dryžgalvių kryklių, paprastųjų stulgių, juodkrūčių bėgikų, didžiųjų kuolingų, paprastųjų griciukų, raudonkojų tulikų, paprastųjų pempių populiacija.
Remiantis vertinimo duomenimis, šalyje buvo įvertinta mažiau perinčių mažųjų erelių rėksnių, didžiųjų apuokų ir uralinių pelėdų, nors pastarųjų populiacija prieš tai ir buvo vertinama kaip gausėjanti. Pastaruoju metu šalyje mažėja ir paprastųjų jerubių, vakarinių kurtinių, miškinių tikučių, taip pat ir tokių rūšių, kaip paprastasis varnėnas ar naminis žvirblis.
Vis tik pastebėta, kad gausėja didžiųjų dančiasnapių, didžiųjų baltųjų garnių, gulbių giesmininkių, pilkųjų žąsų, paprastųjų klykuolių, pilkųjų gervių, jūrinių erelių, rudųjų peslių, pilkųjų ančių, paprastųjų uldukų, pilkųjų meletų ir paprastųjų šarkų.
Be to, šalyje pagausėjo juodųjų peslių, paprastųjų keršulių, meldinių nendrinukių, perinčių mažųjų kragų, rudakaklių kragų, paprastųjų pelėsakalių, paprastųjų kirų, naminių pelėdų, laplandinių pelėdų.
Ataskaitoje taip pat pastebėta, kad šalyje daugėja žiemojančių paukščių. Nustatyta, kad didžiausią grėsmę paukščių populiacijai daro neigiamos žemės ūkio, miškininkystės praktikos, taip pat labiau juntama ir klimato kaitos įtaka.
Ataskaitą rengė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialistai, prie darbo prisidėjo ornitologai profesionalai, mokslininkai iš mokslo institucijų, ekspertai iš Lietuvos ornitologų draugijos.
Tyrimo metu vertinta 213 šalyje perinčių paukščių rūšių.
