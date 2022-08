Klaipėdos savivaldybėje – atostogų metas: vicemeras liko vienas

Daugelis skuba pailsėti

Remiantis savivaldybės informacija, nuo rugpjūčio pradžios iki 12 d. atostogauja savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis ir jo pavaduotojas Andrius Dobranskis.

G.Neniškį pavaduoja jo kita pavaduotoja Asta Dirgėlienė.

Be to, atostogose yra ir mero pavaduotojas Arūnas Barbšys, kuris ilsėsis iki rugpjūčio 19 d.

Dabar tenka pavaduoti merą, nors tikrai nesu jau visai vienas.

Nuo rugpjūčio 10 iki 13 d. Klaipėdoje nėra ir mero Vytauto Grubliausko, kuris ne atostogauja, bet, kaip skelbiama, yra išvykęs į Rostoką Vokietijoje dalyvauti organizacijos "Baltic Sail" iškilmingoje miestų partnerių bendradarbiavimo sutarties pasirašymo ceremonijoje.

Meras ketina dalyvauti ir Rostoko universiteto organizuojamoje konferencijoje "EU-CONEXUS", partnerių iš Šiaurės jūros regionų miestų bei uostų atstovų susitikime.

Taigi V.Grubliauską pavaduoja jo pavaduotojas A.Cesiulis, kuris tikino, kad su užduotimis susitvarko.

"Oficialių susitikimų ar projektų svarstymų per daug nesuplanuota. Dabar tenka pavaduoti merą, nors tikrai nesu jau visai vienas, dirba visas Teisės skyrius, yra keli žmonės sekretoriate, administracijoje kol kas neatostogauja A.Dirgėlienė. Susitvarkome su darbais", – tikino A.Cesiulis.

Poilsis: rugpjūtį, kai nebūna tarybos posėdžių ir jiems nereikia ruošti dokumentų, paprastai atostogauja apie du trečdaliai Klaipėdos savivaldybės darbuotojų. I. Gelūno / BNS nuotr.

Nori pasimėgauti šiluma

Klaipėdos savivaldybės Personalo skyriaus vadovė Inga Gelžinytė-Litinskienė patikino, kad paprastai daugiausia darbuotojai ir atostogauja rugpjūtį.

"Tikrai rugpjūtis – vienas populiariausių mėnesių renkantis atostogas, nes atsižvelgiama į miesto tarybos darbą. Juk paprastai padalinių vadovai turi teikti teisės aktų bei tarybos sprendimų projektus tarybai. O rugpjūtį nevyksta tarybos posėdžiai, todėl šitą laiką administracijos darbuotojai ir pasirenka atostogoms. Be to, tai yra paskutinis vasaros mėnuo, žmonės nori pailsėti ir pasimėgauti šiluma", – sakė I.Gelžinytė-Litinskienė.

Rugpjūtis – vienas populiariausių mėnesių renkantis atostogas, nes atsižvelgiama į miesto tarybos darbą.

Meras neatostogaus

Pasak Personalo skyriaus vadovės, nuo rugpjūčio 1 iki 31 d. atostogauja (nuo vienos iki dvidešimt darbo dienų) net 254 savivaldybės administracijos darbuotojai. Tai yra 59 proc.

Iš visų atostogaujančių darbuotojų 22 (iš 46) yra struktūrinių padalinių vadovai, įskaitant savivaldybės administracijos direktorių ir jo vieną pavaduotoją, kita pavaduotoja A.Dirgėlienė atostogaus nuo rugpjūčio 16 d.

"Atostogų kaupti mes nerekomenduojame, netgi priešingai, skatiname, kad darbuotojai atostogautų", – teigė I.Gelžinytė-Litinskienė.

Taip pat rugpjūtį atostogas numatę ir 13 (tai yra 65 proc.) tarybos ir mero sekretoriato darbuotojų.

Šiuo metu atostogauja ir vienas iš dviejų mero pavaduotojų.

Pats meras ir kitas jo pavaduotojas rugpjūtį neatostogaus.

Arvydas Cesiulis. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Prigijo nuotolinis darbas

Tačiau darbuotojų savivaldybėje matoma mažiau ne tik dėl atostogų.

I.Gelžinytė-Litinskienė neslėpė, kad per pandemiją paplitęs nuotolinis darbas ir iki šiol liko populiarus.

"Įvertinę susiformavusius nuotolinio darbo įpročius ir gebėjimus, taikome nuotolinio darbo praktiką ir toliau. Kokie šio darbo pliusai? Žmonėms nereikia vykti į darbo vietą, taigi jie sutaupo ir laiko, ir pinigų. Sumažėjo automobilių prie savivaldybės, o tuo pat metu ir jų skleidžiama tarša, neliko parkavimo problemų. Buvo vertinami net tokie aspektai. O kalbant apie darbo kokybę, ji nesuprastėjo, netgi priešingai", – tikino Personalo skyriaus vedėja.

I.Gelžinytė-Litinskienė teigė, kad darbuotojai labiau įvaldė skaitmeninius procesus, mažiau sunaudojama popieriaus ir kitos kanceliarijos, esą paslaugos gyventojams tikrai nenukentėjo.

"Yra tokių skyrių, kur nuotolinis darbas neįmanomas. Turiu galvoje gyventojų priėmimą, kur teikiama socialinė parama ar vykdoma civilinė registracija. Tačiau gyvo bendravimo tikrai sumažėjo, nes ir patys gyventojai įvaldė gebėjimus paslaugas užsisakyti nuotoliniu būdu, todėl jiems nėra jokio poreikio eiti į savivaldybę. Nuotoliniu būdu bent vieną dieną per savaitę dirba iki 80 procentų darbuotojų", – pasakojo I.Gelžinytė-Litinskienė.

Įstatymais reglamentuotas poilsio laikas

Nuo 2017 m. liepos 1 d. darbuotojų kasmetinės atostogos skaičiuojamos darbo dienomis, iki tol buvo skaičiuojamos kalendorinėmis dienomis.

Atostogos – 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 24 darbo dienos (jeigu dirbama 6 dienas per savaitę).

Darbuotojams iki 18 metų, darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m. ir neįgaliems darbuotojams suteikiamos 25 darbo dienų (jeigu dirbama 5 d. per savaitę) arba 30 darbo dienų (jeigu dirbama 6 d. per savaitę) kasmetinės atostogos.

Papildomos atostogos už nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje – už 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje – 3 darbo dienos, už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą toje darbovietėje – 1 darbo diena.

Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, suteikiamos iki 41 darbo dienos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba iki 50 darbo dienų (jeigu dirbama šešias dienas per savaitę), arba iki aštuonių savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) pailgintos atostogos.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas