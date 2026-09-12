Viešajame transporte – spartūs pokyčiai

Klaipėdos keleivinio transporto (KKT) laikinoji direktorė Alina Mikalauskė nurodė, kad, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kelionių skaičius išaugo 5,32 proc. – per pirmąjį šių metų pusmetį įvyko daugiau kaip 20,36 mln. kelionių.
Skaičiuojama, kad bilietų pardavimas išaugo 9,38 proc., buvo parduota daugiau kaip 5,15 mln. bilietų.
Banko kortelėmis apmokėtų kelionių skaičius išaugo net 40,75 proc. – buvo apmokėta daugiau kaip 729 tūkst. kelionių.
QR kodu programėlėje apmokėtų kelionių skaičius padidėjo iki 38,67 proc. ir buvo apmokėta daugiau kaip 1,16 mln. kelionių.
Popierinių bilietų parduota 435 tūkst., t. y. 14,21 proc. mažiau – tai rodo nuoseklų perėjimą prie elektroninių atsiskaitymo būdų.
Vienas ryškiausių pokyčių – viešojo transporto elektrifikacija. Maršrutus aptarnaujančių elektrinių transporto priemonių skaičius padidėjo 3,3 kartus, t. y. nuo 36 iki 120, o elektrinėmis transporto priemonėmis įveikta beveik 3,32 mln. km – 4,5 karto daugiau elektrinių km nei prieš metus.
Visomis tinklą aptarnaujančiomis transporto priemonėmis nuvažiuota 6,71 mln. km, t. y. 3,39 proc. mažiau, nei praėjusių metų pirmąjį pusmetį. Tai byloja apie efektyvų viešojo transporto tinklo valdymą, racionalų išteklių naudojimą ir kryptingą tinklo tvarumo didinimą.
Vežėjai atnaujino ir viešojo transporto tinklo transporto priemones. Gatvėse padaugėjo ne senesnių kaip vienerių metų transporto priemonių. Šis skaičius išaugo nuo 19 iki 66 autobusų, t. y. net 3,4 kartus didesnis skaičius, lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu.
Įstaigos finansinis rezultatas išliko teigiamas – 2026 m. pirmąjį pusmetį grynasis veiklos rezultatas buvo 291,71 proc. didesnis nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.
„Šie rezultatai – tai keleivių pasirinkimų, vežėjų darbo, miesto sprendimų ir KKT komandos kasdienių pastangų visuma. Dėkojame visiems, kurie naudojasi KKT ir padeda tobulėti. Darbus tęsiame, kad judėjimas po Klaipėdą būtų patogus, paprastas ir tvaresnis“, – teigė A. Mikalauskė.
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