Vietoj mašinos – kėdė

Viešojoje erdvėje pasklido nuotrauka, kurioje užfiksuota vieno daugiabučio namo kiemo, esančio Žvejybos uosto kvartale, automobilių stovėjimo aikštelė.
Joje stovi automobiliai, o vienoje vietoje pastatyta kėdė, matyt, reiškianti, kad vieta – rezervuota.
„Vakar buvo taburetė, šiandien – kėdė su atlošu, rytoj veikiausiai bus fotelis, o po savaitės – karaliuko sostas su mini šlagbaumu“, – šmaikštavo nuotrauką pamačiusi moteris.
„Jeigu tokia praktika prigis, netrukus kiemuose galėsime išvysti ištisą baldų ekspoziciją“, – juokavo klaipėdietis.
Tai, kad gyventojai stovėjimo vietas mėgina „rezervuoti“ įvairiais daiktais, Klaipėdos daugiabučių kiemuose – ne naujiena.
Debreceno gatvėje, šalia 54-ojo namo, taip pat buvo panašus atvejis.
Klaipėdietė Eglė pasakojo, kad kaimynas prie stulpo prikalė lentelę su užrašytais savo automobilio valstybinio numerio raidėmis ir skaičiais.
Vakar buvo taburetė, šiandien – kėdė su atlošu, rytoj veikiausiai bus fotelis.
„Mūsų kieme parkuotis automobilį kartais būna tikras iššūkis. Vietų – mažai, net jeigu atvyksti po pietų, pavyzdžiui, 15 valandą. Tad ką kalbėti apie vakarą, kai žmonės grįžta iš darbų. Todėl veikiausiai dėl vietų automobiliams trūkumo vienas kaimynas prieš kelerius metus sugalvojo keistą sprendimą – prie stulpo pririšo šluotą, o prie šluotos prikalė valstybinius numerius. Tokiu būdu žmogus „išsikovojo“ sau vietą, nors ir nelegaliai“, – sakė Eglė.
Šluota pririšta prie stulpo. O ant šluotos yra numeriai.
Nors Klaipėdoje parkavimo vietų prie daugiabučių sparčiai daugėja, kiemuose vietų automobiliams trūkumas dar išlieka opi problema.
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