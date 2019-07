Vietoj pirkinių – klaipėdietės košmarai

Sugadino šventę

Artėjant gimtadieniui klaipėdietė Viktorija Šmitaitė puošnią suknelę nusprendė įsigyti iš internetinės parduotuvės www.stilingai.lt.

Už gėlėtą baltos spalvos suknelę moteris tikino sumokėjusi per 50 eurų.

Likus keletui dienų iki šventės, moteris sulaukė siuntinio, tačiau atidariusi jį buvo šokiruota.

"Užsisakiau suknelę. Vietoj jos gavau auksinės spalvos kostiumą ir dar vieną suknelę. Norėjau kreiptis dėl grąžinimo, tačiau internetinės parduotuvės tinklalapis neveikė. Grąžinimo formų atsisiųsti taip pat nebėra galimybės. Rankos liko surištos", – pasakojo moteris.

Viktorija tikino ne kartą bandžiusi susisiekti su parduotuvės administracija, tačiau atsakymo nesulaukė.

"Prieš užsisakant prekę su manimi bendravo labai maloniai. Sulaukus siuntinio susisiekti telefonu jau nebepavyko. Parašiau elektroninį laišką, kad esu pasipiktinusi. Nesitikėjau, kad artėjant šventei liksiu be suknelės. Internetiniame tinklalapyje buvo parašyta, kad darbuotojai atostogauja, o vėliau į skambučius ir elektroninius laiškus niekas nebeatsakė. Kreipiausi tiek į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos, tiek ir į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybas. Galiausiai sužinojau, kad teismui pateiktas prašymas dėl įmonės bankroto bylos priėmimo, – kalbėjo pašnekovė.

Visus parduotuvės administracijai siųstus elektroninius laiškus moteris išsaugojo ir pateikė Vartotojų teisių apaugos tarnybos atstovams.

Pasipylė lavina skundų

Ieškodama daugiau informacijos apie šią interneto parduotuvę klaipėdietė sužinojo, jog su tokiomis problemomis susidūrė ir daugiau pirkėjų.

"Sužinojau, kad internetinė parduotuvė www.stilingai.lt priklauso bendrovei "Intershop LT". Rekvizituose šalia įmonės kontaktų palikau neigiamą atsiliepimą. Netrukus į mano elektroninį paštą ėmė plūsti dešimtys kitų nukentėjusių klienčių laiškai su kone identiškomis istorijomis", – teigė Viktorija.

Moteris atskleidė, kad rankų nuleisti nesiruošia ir drauge su kitomis nukentėjusiomis klientėmis sieks susigrąžinti už prekes sumokėtus pinigus.

Tikrai nepasiduosime.

"Internete nurodytu bendrovės atstovų kontaktiniu telefonu skambiname kas pusvalandį arba kai tik turime laisvą minutę. Tikrai nepasiduosime", – piktinosi moteris.

"Ilga kelionė per kopas"

Klaipėdietės žodžius patvirtina ir minėtoje parduotuvėje prekių užsisakiusios ir jų nesulaukusios klientės iš visos Lietuvos.

"Gegužės 16 d. įsigijau tris sukneles už kiek daugiau nei 50 eurų. Man tiko tik viena suknelė, tad kitas dvi sukneles išsiunčiau atgal jau kitą dieną. Iš šios internetinės parduotuvės esu pirkusi ne kartą, anksčiau problemų dėl grąžinimo nekildavo. Netrukus sulaukiau atsakymo, kad pinigus grąžins per 14 dienų", – pasakojo marijampolietė Audronė Maščinskaitė.

Visgi moteris tikina pavedimo laukianti iki šiol.

"Susisiekiau dar kartą su parduotuvės administracija. Man buvo pasakyta, kad pinigai bus grąžinti per birželį. Visgi po mėnesio kreipiausi dar kartą ir į mano elektroninį paštą atėjo žinutė: "Apgailestaujame, tačiau įmonei pradėta bankroto byla. Jeigu esate kreditorius, teismui paskyrus bankroto administratorių su Jumis bus susisiekta." Kol kas belieka tik laukti, kol kas nors paaiškės", – apgailestavo A.Maščinskaitė.

Moteris tikina taip pat planuojanti kreiptis į vartotojų teises ginančią instituciją.

Nesklandumų pirkdama iš minėtos internetinės parduotuvės patyrė ir Lina iš Vilkaviškio.

Nors skelbiami oficialūs kontaktai, tačiau niekas telefonu neatsiliepia. Atstovai dingo kaip į vandenį.

"Sulaukiau visai ne tokios suknelės, kokią užsisakiau. Sumokėjau 57 eurus, prie suknelės užsisakiau ir aksesuarų. Jų taip pat nesulaukiau. Norėjau grąžinti prekes, tačiau internetinė svetainė neveikia. Nors skelbiami oficialūs kontaktai, tačiau niekas telefonu neatsiliepia. Atstovai dingo kaip į vandenį. Į vartotojų teisių apsaugos tarnybą iki šiol nesikreipiau, kadangi man nebuvo išrašyta sąskaita faktūra. Bus ilga kelionė per kopas", – piktinosi nusivylusi pirkėja.

Internete – dešimtys skundų

Panašių atsiliepimų apie www.stilingai.lt veiklą internete šalia įmonės nurodytų rekvizitų mirga dešimtys.

"Balandį pirkau 3 sukneles, bet netikus dydžiui 2 grąžinau. Parduotuvė negrąžino sumokėtų pinigų. Pateikiau savo prašymą vartotojų teisėms", – viešai piktinosi pirkėja Audronė.

"Užsisakiau dvi sukneles, kitą dieną pamačiau, jog įmonei gresia bankrotas. Nežinau, ar dar laukti, ar kreiptis į institucijas", – komentavo kita klientė.

"Pirkau ir aš šioje internetinėje parduotuvėje. Suknelė netiko, todėl grąžinau. Administracija informavo mane elektroniniu paštu, kad turi daug grąžinimų, todėl pinigus grąžinti vėluos. Kai po 14 dienų jų neatgavau, kreipiausi vėl. Atstovai patikslino, kad klientai laukia po 2–3 mėnesius ir kad tiksliai negali pasakyti, kada grąžins pinigus. Skambinau telefonu, nekelia ragelio. Kreipsiuosi į atitinkamas institucijas", – teigė dar viena nusivylusi klientė.

Telefonu neatsiliepia

Dienraščio žurnalistai norėdami išklausyti bendrovės "Intershop LT" poziciją ne kartą bandė susisiekti viešojoje erdvėje skelbiamais kontaktais.

Atstovams ne kartą bandyta prisiskambinti liepos 8, 9, 10 dienomis, tačiau telefonu niekas neatsiliepė.

Į elektroninį laišką niekas taip pat neatsakė.

Viešojoje erdvėje šalia įmonės vadovo duomenų pateiktas ir mobiliojo telefono numeris.

Bandymai susisiekti su juo vaisių taip pat nedavė.

Skambučiai buvo atmetami, o po kurio laiko į telefoną atskriejo trumpoji žinutė, kad tai privatus telefono numeris.

Gresia bankrotas?

Liepos 11 d. Kauno apygardos teisme buvo svarstytas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo šiai bendrovei.

Teismas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo patenkino.

"Įvertinus tai, kad įmonė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija bendrovės turtą kelis kartus, darytina išvada, jog įmonė negeneruoja jokių pajamų bei neturi turto, iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriais. Nurodytų argumentų pagrindu atsakovei keltina bankroto byla, nustačius įmonės nemokumo faktą", – rašoma teismo nutartyje.

Paskutiniais duomenimis, bendrovės turtą sudaro 908 eurai (ilgalaikis nematerialus turtas), 24 631 euras (trumpalaikis turtas).

Pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 173 961 euras, 174,34 euro – "Sodrai", 16 298 eurai – skola Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Per 10 dienų teismo nutartį dar galima apskųsti.

Įsiteisėjus nutarčiai, bendrovei bus paskirtas bankroto administratorius.

Iškėlus bankroto bylą, visi bendrovės kreditoriai, tarp jų ir pinigus sumokėję, bet prekių negavę pirkėjai, turės teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai įmonei per teismo nustatytą laikotarpį ir dalyvauti įmonės bankroto procese.

Komentaras

Natalija Jarmulkovič

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba šiemet gavo 33 vartotojų prašymus dėl internetinę parduotuvę www.stilingai.lt valdančios bendrovės "Intershop LT". Prašymuose vartotojai dažniausiai nurodė, kad, pasinaudojus Civiliniame kodekse įtvirtinta teise per 14 dienų atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties ir susigrąžinti sumokėtus pinigus, vartotojams sumokėti pinigai grąžinti nebuvo, taip pat vartotojai kreipėsi dėl užsakymo neatitikusių prekių, nepristatytų ar vėlavusių prekių. Iš jų 13 vartotojų prašymų išspręsti taikiai, 5 vartotojų prašymai, Tarnybos komisijos sprendimu, buvo patenkinti arba patenkinti iš dalies, o 15 vartotojų prašymų šiuo metu yra nagrinėjami vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Bendrovė informavo Tarnybą, kad šiuo metu patiria finansinių sunkumų. Pažymime, kad pagal Įmonių bankroto įstatymą, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Vartotojai turi teisę pateikti pareiškimą dėl kreditinių reikalavimų patvirtinimo bankrutuojančios bendrovės administratoriui. Pagal minėto įstatymo 35 straipsnio 4 dalį, vartotojų kreditiniai reikalavimai, patvirtinti teisme, būtų tenkinami trečiąja eile. Pagal Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamą informaciją bendrovei "Intershop LT" bankroto byla nėra iškelta. Atkreipiame dėmesį, kad vartotojas, kurio teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti, vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugos teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Kartu su prašymu svarbu pateikti prekės ar paslaugos pirkimo dokumento kopiją. Verslininkas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas netenkina vartotojo reikalavimo, jį tenkina iš dalies arba nepateikia atsakymo per nurodytą terminą, vartotojas turi teisę kreiptis į Tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Papildomai informuojame, kad pinigus už užsakymo neatitinkančią prekę pardavėjas vartotojui turi grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės grąžinimo pardavėjui. Taip pat informuojame, kad Tarnyba raštu kreipėsi į bendrovę, prašydama paaiškinti ir pateikti pagrindžiančius įrodymus, dėl kokių priežasčių vartotojams per nurodytą terminą nėra pristatomos prekės bei negrąžinami pinigai už nepristatytas, netikusias ar užsakymo neatitikusias prekes. Atsižvelgdama į pažeidimo mastą ir pobūdį, Tarnyba inicijuos Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytą procedūrą dėl vartotojų teisių pažeidimo.