Vilkiko ratas lėkė į žmones: tik per plauką nekliudė penkiametės

Anksčiau aukštas pareigas miesto policijos komisariate ėjęs vyras iš savo dukros sužinojo, kad ji ir jo anūkė penktadienį ryte per plauką nenukentėjo pietinėje miesto pusėje.
Jo dukra savo penkiametę dukrelę veda į darželį Laukininkų gatvės gale. Šioje siauroje gatvėje rytais sunku rasti vietą trumpam palikti automobilį, todėl jauna moteris stabteli Jūrininkų prospekte įrengtoje gatvės kišenėje.
Vakar ryte, apie 8.20 val., ji su dukrele buvo ką tik išlipusios iš automobilio, kai staiga pro šalį prašvilpė vilkikas, o nuo jo į šalikelę nulėkė didžiulis ratas.
Jis tik per plauką nekliudė penkiametės mergaitės. Jei mama nebūtų spėjusi pagriebti dukrelės ant rankų, galėjo įvykti tragedija.
Vilkikas nuvažiavo, o sukrėsta mama ir dėl išgąsčio raudanti mergaitė nupėdino į darželį.
Apie incidentą jauna moteris savo tėčiui, buvusiam policijos pareigūnui, papasakojo prieš vidurdienį. Šis paskambino pagalbos telefonu ir išdėstė reikalo esmę. Mat sunkiasvorė padanga, nulėkusi nuo šios mašinos, buvo be ratlankio, todėl galima manyti, kad ji buvo vežama kaip krovinys.
Netrukus jam perskambino policijos pareigūnu prisistatęs vyras ir pareiškė, kad tai tebuvo nelaimingas atsitikimas, vairuotojas nepadarė jokio pažeidimo, juo labiau kad techninė automobilio patikra atlikta.
„Taip supratau, kad niekas nesiruošia tirti įvykio, kurio metu vos nebuvo sužaloti ar net galėjo žūti žmonės. Jeigu tai būtų atsitikę, tyrimas būtų atliekamas. Informaciją priėmęs pareigūnas nesiruošė pasiųsti į įvykio vietą policininkų, neįdomu buvo fiksuoti įvykio vietos ir aplinkybių. Nustatyti, koks vilkikas pametė ratą šioje vietoje, visiškai nesunku, nes prospekte veikia ne viena vaizdo stebėjimo kamera. Vairuotojas veikė aplaidžiai, jis neužtikrino, kad aplinkiniai būtų saugūs. Labai susinervinau, pasakiau, kad aš šio reikalo nenutylėsiu. Nežinau, ar tie žodžiai paveikė, bet netrukus į savo telefoną gavau žinutę, kad įvykis bus tiriamas“, – teigė buvęs pareigūnas.
Vis tik buvęs policijos komisaras mano, kad labai greitai sulauks formalaus atsakymo apie tai, kad tyrimas nutrauktas.
„Piktinuosi ne tik todėl, kad galėjo nukentėti mano šeimos nariai. Man panašu, kad policininkai nenori dirbti“, – neslėpė apmaudo vyras.
Paaiškėjo, kad su juo bendravo Policijos departamento Viešosios tvarkos biuro Pajėgų valdymo valdybos pareigūnas.
