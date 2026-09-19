Vilkikų milžinės akiratyje – Klaipėdos uostas

Domėjosi galima veikla
Įmonė „Boluda Towage Lithuania“ įregistruota šį pirmadienį Vilniuje.
Ją įsteigė Nyderlandų „Boluda Finance“, rodo įmonės steigimo aktas, pateiktas Registrų centrui.
Įmonės vadovu paskirtas Vokietijos pilietis Borisas Szczesikas.
Jis nuo 2020 metų yra „Boluda Towage“ padalinio Vokietijoje vadovas, o nuo 2023 metų vadovauja ir tos pačios įmonės padaliniui Egipte, rodo jo „LinkedIn“ paskyra.
Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas patvirtino, kad „Boluda Towage“ domėjosi galima veikla Klaipėdos uoste.
„Tai yra įmonė, teikianti uosto vilkikų paslaugas ne viename uoste, ir jie domisi, kad galbūt tokios paslaugos galėtų būti teikiamos ir Klaipėdoje. Jų ketinimai yra, bet kokio nors veiksmo nėra – mes kontraktų neturime, sutarčių neturime, bet tokius ketinimus jie yra kažkada išreiškę. Ir galbūt, kai sakote, kad užregistravo lietuvišką įmonę, jie tą ketinimą nori paversti veiksmu“, – kalbėjo A. Latakas.
Padidintų konkurenciją
A. Latakas teigė kelis kartus susitikęs su „Boluda“ atstovais, o susitikimai įvyko maždaug prieš du–tris mėnesius.
„Mes turėjome keletą susitikimų, („Boluda“ – BNS) domėjosi, kaip uostas atrodo, kas vyksta. Visus klientus, kurie gali būti uoste veikiantys, mums įdomūs, mes priimame. Ar tai realūs, ar tai perspektyviniai, neturi didelės reikšmės – visi kada nors iš menamų tampa realiais. (...) Dirbame su visais, norinčiais žinoti apie Klaipėdos uostą, skleisti informaciją, ypač su tokia įmone, kuri dirba kitur – ji informaciją perduoda ir kitur, koks Klaipėdos uostas yra – patrauklus, ar ne. Šitie dalykai svarbūs, „Boluda“ yra labai stipri įmonė“, – pridūrė Klaipėdos uosto vadovas.
Anot A. Latako, uosto vilkikų paslaugas šiuo metu uoste teikia dvi įmonės – „Towmar Baltic“ ir „Klasco Towage Assistance“, o „Boluda“ atėjimas galėtų padidinti konkurenciją.
„Konkurencija turbūt niekad nėra niekam blogai. Šiandien Klaipėdos uoste šias paslaugas teikia dvi bendrovės. Tai veikiausiai būtų trečioji. Ar ji konkuruotų, ar ieškotų kokio nors kito segmento, ar aptarnautų tik savo laivus, aš tokios informacijos neturiu. Nėra kokio nors mūsų galutinio susitarimo“, – teigė uosto vadovas.
Konkurencija turbūt niekad nėra niekam blogai.
Tapo didžiausiu operatoriumi
2023 metais vasarį „Boluda Corporacion Maritima“ pranešė perkanti Nyderlandų laivų vilkimo įmonę „Smit Lamnalco“ ir tampanti šio sektoriaus lydere pasaulyje.
Ispanų leidinys „Expansion“, remdamasis šaltiniais, dar 2022 metų lapkritį teigė, kad sandorio vertė gali siekti apie 800–900 mln. eurų.
Ispanijos leidinys taip pat rašo, kad dar 2019 metais „Boluda“ tapo didžiausiu uosto vilkikų operatoriumi Europoje, įsigijusi „Kotug Smit“, o šio sandorio vertė siekė 300 mln. eurų.
Anot „Expansion“, „Boluda Towage“ pajamos pernai siekė 1,24 mlrd. eurų, o pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizavimą (EBITDA) – 463 mln. eurų.
„Expansion“ teigimu, „Boluda Towage“ akcijas lygiomis dalimis valdo „Boluda Corporacion Maritima“ ir „MSC Group“.
Šeimos verslo įmonė
Kaip nurodo įmonė, „Boluda Corporacion Maritima“ yra Ispanijos šeimos verslo įmonė ir viena pasaulinio jūrinių paslaugų sektoriaus lyderių, veikianti penkiuose žemynuose, kurioje dirba daugiau nei 10 tūkst. darbuotojų.
Jos veikla sutelkta dviejuose pagrindiniuose verslo padaliniuose – „Boluda Towage“ ir „Boluda Shipping“.
„Boluda Towage“ yra didžiausia pasaulyje laivų vilkimo operatorė, valdanti daugiau nei 850 laivų laivyną ir vykdanti veiklą 232 uostuose Europoje, Afrikoje, Azijoje, Okeanijoje bei Lotynų Amerikoje.
Jos paslaugos apima uosto, pakrantės bei atviros jūros laivų vilkimą ir gelbėjimo darbus jūroje, teigia „Boluda“.
Tuo metu „Boluda Shipping“ yra viena pirmaujančių įmonių jūrų transporto paslaugų ir tarptautinės krovinių logistikos srityje.
Kaip rašoma įmonės svetainėje, „Boluda Corporacion Maritima“ įkurta 1837 metais ir tuo metu vadinosi „Vicente Boluda“, o dabartiniu pavadinimu veikia nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio.
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