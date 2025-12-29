Vitės kvartale pajudėjo gatvės ir žiedinės sankryžos reikalai

Prieš Kalėdas komisija aptarė Švyturio gatvės atkarpos nuo Gulbių gatvės 1-ojo namo sklypo iki Malūnininkų gatvės ir greta planuojamos žiedinės sankryžos projektų sprendinius.
Šie klausimai komisijos narių buvo aptariami ne vieną ir net ne dešimt kartų. Kiekvieną sykį projektuotojams komisijos nariai išsakydavo pastabų ir prašydavo į jas atsižvelgti.
Paskutinis šios komisijos posėdis šiais metais neužtruko, pagaliau visiems sprendiniams pritarta.
Jau žinoma, kad palei uosto tvorą, nuo staigaus Naujosios Uosto gatvės posūkio ir „peraugimo“ į J. Janonio gatvę, drieksis plati nauja gatvė su stovėjimo vietomis automobiliams dešinėje ir dviračių taku arčiau betoninės tvoros.
Šis projektas uždaro kvartalo gyventojams leis lengviau susisiekti su miestu.
Gatvė įsilies į žiedinę sankryžą, kuri projektuotojų vadinama transporto turbožiedu.
Yra sudarytas susitarimas su „Klasco“ vadovais, kad iš šios žiedinės sankryžos vilkikai važiuos tiesiai į įmonės teritoriją. Nors kol kas įmonės vadovybė neskuba atverti vilkikams patogesnio įvažiavimo, bet įrengus žiedinę sankryžą jiems miesto žemėje vietos prie Naujosios Uosto gatvės nebeliks.
Iš šios sankryžos bus galima įvažiuoti ir į dabar statomą prekybos centrą kitoje gatvės pusėje. Tikėtina, kad važiuojant šiomis gatvėmis bus daugiau saugumo, o vieną eismo juostą okupuojantys vilkikai nebesudarys spūsčių.
Projektuotojai žada, kad arčiausiai gatvės esantis daugiabutis namas, kuris dabar nuo gatvės atitolęs vos per pusantro metro, po žiedinės sankryžos įrengimo nuo judrios gatvės bus atokiau. Teigiama, kad šis atstumas padidės iki 3,5 metro.
Žiedinės sankryžos projektą finansavo ne savivaldybė, o privatūs investuotojai.
Kitas etapas – kelių saugumo auditas, aptariant šiuos du tarpusavyje susijusius projektus. Šio audito metu eismo specialistai sieks aptikti ir pašalinti galimas eismo saugos problemas, numatys pavojus ir užkirs kelią eismo nelaimėms, dar prieš joms įvykstant.
