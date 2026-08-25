Vyras smurtavo prieš šunį?

Vienoje socialinių tinklų grupėje asmuo teiravosi, ar kas nors atpažįsta įraše užfiksuotą vyriškį. Taip pat buvo nurodyta, esą šis vyras pagaliu daužė savo keturkojį.
Įraše nėra užfiksuotos smurto akimirkos, tad nežinia, ar tai, kas paviešinta apie asmenį, – tiesa.
Klaipėdiečiai viliasi išsiaiškinti, kas šis žmogus ir, pasitvirtinus įtarimui, įskųsti policijai dėl smurto prieš gyvūną.
„Sunku suprasti, kaip sveiko proto žmogus gali skriausti gyvūną. Labai tikiuosi, kad vyras bus rastas ir, jeigu tai tiesa, jog jis skriaudžia savo šunį, kad keturkojis bus konfiskuotas ir atiduotas jį mylėsiantiems žmonėms“, – kalbėjo klaipėdietė Dalia.
Pareigūnai tokiose situacijose primena, kad svarbu ne pasidalinti vaizdu socialiniuose tinkluose, bet apie galimą smurtą pirmiausia pranešti atsakingoms institucijoms.
Apie galimą gyvūno gerovės pažeidimą reikėtų pranešti pateikiant kuo daugiau konkrečios informacijos.
Jeigu įmanoma ir saugu, verta užfiksuoti įvykį – nufotografuoti ar nufilmuoti, pasižymėti tikslią vietą, laiką, aplinkybes. Ši informacija gali būti svarbi aiškinantis, kas įvyko.
Specialistai rekomenduoja patiems nesivelti į konfliktą, nerizikuoti savo sveikata ar net gyvybe.
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