Vyriausybė pritarė Klaipėdos uosto valdymo pokyčiams

Ministerijos teigimu, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme neliktų nuorodos į konkretų valdymo būdą, tačiau planuojama įtvirtinti vienpakopę struktūrą.
Ministerija BNS pernai spalį teigė, kad planuojama atsisakyti stebėtojų tarybos, be to, keistųsi ir valdybos modelis – joje būtų trys nepriklausomi nariai ir du, deleguoti akcininkės-valstybės. Šiuo metu valdyboje dirba įmonės darbuotojai.
Šiuo metu uosto stebėtojų taryboje dirba jos pirmininkas Nemunas Biknius, taip pat Kristina Petraitienė, Aurimas Vilkelis, Gytis Mažeika ir Laura Garbenčiūtė-Bakienė.
Valdybai vadovauja direkcijos vadovas Algis Latakas, joje taip pat dirba Vidmantas Paukštė, Martynas Armonaitis, Džiugas Šaulys ir Ela Žemaitienė.
Be to, siūloma nustatyti aiškesnį uosto valdymo funkcijų atskyrimą, įtvirtinti nuostatas, leisiančias riboti ar stabdyti laivybą uoste, jei pasikeičia geopolitinė situacija arba kyla grėsmės valstybės saugumui.
Pasak ministerijos, siekiama modernizuoti Klaipėdos uosto teisinį reguliavimą, užtikrinant aiškų, nuoseklų ir šiuolaikinius poreikius atitinkantį uosto valdymą.
„Siekiama didinti uosto konkurencingumą ir veiklos efektyvumą, stiprinti nacionalinį saugumą, užtikrinti aplinkos apsaugą ir tvarią plėtrą, aiškiai reglamentuoti uosto paskirtį, žemės ir infrastruktūros naudojimą, koncesijų bei uosto žemės nuomos mechanizmus, taip pat įtvirtinti esminius aplinkos apsaugos ir saugios laivybos principus“, – teigia ministerija.
Taip pat siūloma pakeisti uosto infrastruktūros mokesčio bei uosto žemės nuomos teisinį reguliavimą išlaikant svarbesnius sprendimus Vyriausybės kompetencijoje, o labiau techninio pobūdžio klausimus perduodant Susisiekimo ministerijai.
Be kita ko, numatoma įtvirtinti koncesijų bei uosto žemės nuomos tvarką, išplėsti infrastruktūros gerinimo ar sukūrimo nuostatas, sustiprinti aplinkosaugos priemones uosto akvatorijoje ir užtikrinti švarios vandens aplinkos išsaugojimą.
Taip pat numatyti, kad uostas gali būti plečiamas prijungiant rezervines uosto teritorijas, o uosto žemė – prijungiant uosto akvatorijos dalis, kurios statant uosto infrastruktūros statinius buvo užpiltos.
