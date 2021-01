Žaidimai žmonių protais COVID-19 vakcinacija: naudingi ne tik politikams, bet ir sukčiams

Antiskiepas – už 400 eurų

Socialinio tinklo "Facebook" vartotojai iki ašarų linksminasi dalindamiesi Alantos miestelio gyventoja prisistačiusios Ramintos skelbimu.

Moteris teigia neva esanti žiniuonė ir galinti surasti žmogaus kūne mikročipą. Tokia paieška klientui kainuos 40 eurų.

"Mikročipo dezaktyvacija arba pašalinimas (būtina procedūra jei čipas rastas) 160 eurų (šios ir kitų citatų kalba netaisyta)", – rašo feisbuko anketos autorė.

Moteriškė siūlo ir kūno užkodavimą nuo 5G bangų, už tai prašoma 120 eurų.

"Antiskiepo procedūra kuria panaikinamas žalojamas skiepų poveikis paskiepytiems 400 eurų", – rašoma anketoje.

Socialinio tinklo paskyroje Raminta pasivadinusios moters kontaktiniuose duomenyse nurodyta, kad ji dirba valytoja Alantos technologijos ir verslo mokykloje.

Alantos seniūnas Aidonas Užubalis, išgirdęs apie alantiškę, kuri prisistatanti ieškanti mikročipų, net žagtelėjo.

"Negali būti, nieko apie tokią negirdėjome. Neturime mes čia tokių žiniuonių. Suintrigavote, pasidomėsiu. Vieni šventu vandeniu prekiauja, kiti čipus "nuima", – stebėjosi seniūnas.

Mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis analogiškai sureagavo į klausimą apie žiniuonę, neva gyvenančią Alantoje.

Pajudėjo: iškart po Naujųjų šalies ligonines pasiekė dar viena vakcinos nuo COVID-19 siunta, kuri kol kas skirta tik medikų skiepijimui. (Vytauto Liaudanskio nuotr.)

"Mes tokios nei matę, nei girdėję ir net pagal nuotrauką feisbuke neatpažįstame. Gal kas iš kito rajono taip juokauja? Bet kodėl taip Alantą sumenkino?" – stebėjosi įstaigos vadovas.

Tai, kad juoką keliančias paslaugas siūlančios žiniuonės paskyra feisbuke tėra apgaulė, paaiškėjo labai greitai.

Galvoje skamba JAV himnas

Internete galima rasti ir daugiau komentarų, kurie platinami šios anketos autorių.

Gruodžio 23 d. pasirodė tos pačios Ramintos vardu platinamas pranešimas, kuriame aiškinama, kad Alantoje pastačius ryšio antenas, moteris lygiai 19 val. ėmė girdėti muziką galvoje.

Esą moters galvoje skamba Amerikos himnas.

"Tie kas negirdi nekas neskepiti. Ar pas mane ira čipsas ir su 5G mane kankina? kur kreiptis?" – rašoma baisiomis klaidomis paįvairintame komentare, kuris ypač pralinksmino internautus.

"Jei jau muzika galvoje, tai jau čia ne kas. Toks žmogus niekada nedirbo pas mus. O Alantoje niekas tokios moters nepažįsta, kurios nuotrauka skelbiama", – patikino V.Pusvaškis.

Tarp Ramintos feisbuko draugų galima aptikti garsių pavardžių – "seksekspertę" Mildą Bartašiūnaitę, Seimo narius Dainių Kepenį, Mindaugą Puidoką.

Tarp bendraminčių taip pat minimi žinomi veikėjai – Andrius Lobovas, Kazimieras Juraitis ir Ugnius Kiguolis.

Kai kas iš to uždirba

Rinkos specialistas Raimundas Vaitiekūnas teigė jau senokai pastebėjęs, kad pandemijos laikotarpiu padaugėjo įvairių manipuliatorių žmonių protais, ir jo tai nestebina.

"Socialinio tinklo "Facebook" prigimtis ir yra tokia: kuo daugiau tokių abejotinų žinučių, kuo daugiau prie jų paspaudžiama "patinka", tuo didesni pinigai kaupiasi operatoriui, kuris organizuoja visą šitą žaidimą. Visi tokie niuansai yra naudingi tam, kas turi interesą uždirbti iš įvairių netikrų naujienų", – pastebėjo R.Vaitiekūnas.

Jis prisiminė, kad panaši situacija buvo ir Kinijoje, vos prasidėjus pandemijai, kai internete imta manipuliuoti fiktyvia informacija, kuriami netikri profiliai, netikros naujienos, falsifikuojamos nuotraukos ir kažkas iš to uždirbinėjo pinigus.

"Norint bent kažkiek suprasti situaciją, reikia skaityti tikrus mokslinius straipsnius, kuriuos dabar nuolat publikuoja mokslininkai, tiriantys COVID-19, o ne kažkokias abejotinas žinutes, kurių autorių tikslas yra iš to uždirbti. Be to, tokios netikros naujienos labai gerai stimuliuoja rinką. Tik reikia paanalizuoti, kuris segmentas šiuo metu neblogai uždirba", – teigė R.Vaitiekūnas.

Situaciją išnaudoja reitingams

Seimo narys Antanas Matulas mano, kad tokios manipuliacijos naudingos ir kai kuriems politikams, kurie puikiai išnaudoja tą situaciją savo reitingams didinti.

"Man kelia nuostabą tų žmonių veiksmai ir kalbos, kurie dar visai neseniai buvo valdžioje. Ką reiškia parlamente sudaryta Laikinoji asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui gerinti COVID-19 pandemijos metu grupė? Į šią grupę įeina Aurelijus Veryga ir kiti jo bendražygiai. Tai primena gana nekorektišką, netgi cinišką politinį žaidimą, kai pats būdamas sveikatos apsaugos ministru darė viską, kad tas paslaugas mažintų, dabar staiga formuoja tokia darbo grupę", – piktinosi A.Matulas.

Politikas atkreipė dėmesį ir į kelis savotiškai COVID-19 traktuojančius lyderius, tarp jų ir jo kolegą, Seimo narį Dainių Kepenį, kuris nesibodi visuomenėje kelti abejonių dėl vakcinos būtinumo.

A.Matulo įsitikinimu, šiuo metu tai netgi kenkia valstybei, – jie kritikuoja ir nesiūlo jokios alternatyvos, nes be skiepų pasaulyje šiuo metu jokios kitos alternatyvos nėra.

"Pandemijos situacija pasinaudoja kai kurie politikai, nelabai išsilavinę ir apsispręsti negalintys asmenys, taip pat sukčiai, kurie naudojasi lengvatikių naivumu ir bando klaidinti žmones. Manau, šita grupė žmonėms yra labiausiai pavojinga. Noriu tik priminti, kad šiuo laikotarpiu be valstybės vakcinos niekas negali gauti ir ją pardavinėti, nei verslo įmonės, nei pavieniai asmenys, ir taip bus dar ne vieną savaitę", – pabrėžė A.Matulas.

Ruošiasi savivaldos rinkimams?

Politologas Lauras Bielinis pastebėjo, kad tokios manipuliacijos politiškai gali būti naudingos asmenims, kurie neturi konstruktyvios ideologinės platformos, kurie neturi aiškaus veikimo plano, bet nori patekti į valdžią.

Tokie asmenys yra politiškai ir pilietiškai neišprusę, kad galėtų palaikyti konstruktyvų valdžios siūlymą.

"Todėl tokiems politikams remtis į aptemdytos sąmonės žmones yra patogiausia. Asmenys, kurie remiasi į tokio tipo rinkėjus, iš tikrųjų galvoja ne apie atsakingą politiką, o tik apie savo būvimą valdžioje. Dabartinė situacija – gana palanki terpė pradėti rinkimų kampaniją. Parengti tokio tipo žmones, kurie linkę tikėti visokiais mitais, pasakomis ir legendomis, reikia iš anksto. Ir tą daryti reikia intensyviai", – tvirtino L.Bielinis.

Lauras Bielinis / Redakcijos archyvo nuotr.

Vis dėlto politologas atkreipė dėmesį, kad tokias charakteristikas turintis elektoratas linkęs labai lengvai ir keisti savo nuomonę, nes dažnu atveju jos apskritai neturi.

"Jie labai lengvai keičia savo nuomonę, nes ji valdoma emociniu santykiu į reiškinį. Todėl manipuliuoti linkę politikai turi labai gerai pasvarstyti, kaip suvaldyti bei savo naudai palenkti tokių rinkėjų emocijas", – kalbėjo L.Bielinis.

Jis pastebėjo, kad artėja savivaldybių rinkimai, todėl visoms ne valdžioje esančioms partijoms dabar labai naudinga baksnoti į valdančiųjų klaidas arba į veiksmus, kuriuos galima kritikuoti jau minėtais mitologizuotais vaizdiniais.

"Dar daugiau, naudinga yra teikti tam tikras alternatyvas. Čia priminčiau Viktoro Uspaskicho siūlymą gydytis vandeniu. Nepaisant to, kad tai yra paradoksalus siūlymas, jame glūdi labai stiprus įtaigos mechanizmas. Dalis žmonių patiki netgi tuo, ko negali būti iš esmės. Ir tokiu būdu sukrečiami mitologiškai mąstantys žmonės. Todėl nekeista, kad dalis jų staiga suabejoja racionaliomis valdžios priemonėmis, ir juos staiga labai greitai suvysto tokių politikų mitinės gražbylystės", – dėstė L.Bielinis.

Žmones reikia šviesti

Politologui nerimą kelia, kad žmonių, tikėjusių nušalintam prezidentui Rolandui Paksui ekstrasensės įkrauto tualetinio popieriaus energetine galia ar tikinčių europarlamentaro V.Uspaskicho koronavirusą gydančiuoju vandeniu, yra gana daug.

"Pažiūrėkime, kiek žmonių balsavo už R.Paksą, kiek balsavo už V.Uspaskichą bei kitus panašius veikėjus ir pamatysime, kad jų yra labai daug. Nes dalis žmonių yra neatsakingi, į pasaulį žvelgia emocingai, epizodiškai. Ar galima tikėtis iš asmens pilietiškumo, jei jo interesų ratas apima tik kelias TV šou ar kriminalines laidas ir alaus bokalą? Tokie asmenys yra politiškai ir pilietiškai neišprusę, kad galėtų palaikyti konstruktyvų valdžios siūlymą. Paprastai jie jo net nesupranta. Jiems aiškios tik šou lygio idėjos", – pastebėjo L.Bielinis.

Politologo teigimu, manipuliacijos žmonių protais gali būti suvaldyti, tik reikia juos šviesti, antraip užaugs karta, kuriai bus visiškai nusispjauti į bet kokį pilietinį klausimą.

"Kitas aspektas trumpesnis. Atsakingumą ir rimtą požiūrį į politiką irgi reikia propaguoti per reklamą ir viešuosius ryšius. Reikalingos labai aiškios viešųjų ryšių akcijos, kurios mokytų žmones būti atsakingais, nurodytų žmonėms jų atsakingumo ribas. Tai vadinama pozityviąja propaganda", – pabrėžė politologas L.Bielinis.