Žalia šviesa permainoms poliklinikoje

Laukia dideli pokyčiai
Šito projekto tikslas – iš esmės pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, jų prieinamumą pacientams bei sukurti šiuolaikiškas ir patogias darbo sąlygas gydymo įstaigos darbuotojams.
„Šios poliklinikos laukia dideli pokyčiai. Žmonės turi ateiti gydytis į tvarkingą, šiuolaikišką įstaigą, o medikai – dirbti tam pritaikytomis sąlygomis. Todėl kalbame ne apie kosmetinį remontą – bus iš esmės pertvarkytos vidaus erdvės, atnaujintos inžinerinės sistemos, pats pastatas. Kartu kuriame geresnes sąlygas tam, kad ateityje čia galėtų būti teikiama daugiau klaipėdiečiams reikalingų paslaugų. Tai vienas didesnių miesto plano atnaujinti ir stiprinti savo gydymo įstaigas darbų“, – teigė Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Atnaujinimo metu bus visiškai pertvarkytas poliklinikos pastato vidinis išplanavimas, siekiant optimalaus pacientų srautų valdymo ir komforto.
Įstaigoje bus įrengtos naujos erdvės pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros specialistams, atnaujinta registratūra bei patobulintos skaitmeninės eilių valdymo sistemos.
Taip pat planuojama apšiltinti pastato fasadą, atnaujinti jo išorę bei pakeisti inžinerines sistemas, siekiant pagerinti mikroklimatą ir sumažinti eksploatacijos sąnaudas.
Projektas taip pat apima modernių ryšių, saugumo, vaizdo stebėjimo bei informacinių sistemų atnaujinimą.
Išplės paslaugų spektrą
Kartu su pastato atnaujinimu atskiromis projektavimo paslaugų sutartimis projektuojami lietaus ir buitinių nuotekų tinklai bei boilerinė, kuri bus pritaikyta kompiuterinio tomografo paslaugoms teikti.
Šalia poliklinikos bus įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje numatyta apie 120 vietų, o patalpos ir įėjimai taps patogesni žmonėms su negalia.
Svarbiausia, kad remonto darbų metu poliklinika veiklos nenutrauks ir paslaugos bus teikiamos kaip įprastai, o apie laikiną tam tikrų paslaugų perskirstymą gyventojai bus iš anksto informuojami poliklinikos svetainėje ir įstaigos socialiniuose tinkluose.
Atlikus pastato atnaujinimą, poliklinikoje planuojama gerokai išplėsti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą.
Įstaigoje bus didinamas šeimos medicinos ir gydytojų konsultantų komandų, slaugytojų bei slaugytojų padėjėjų skaičius.
Taip pat planuojama pradėti teikti naujas dienos stacionaro bei dienos chirurgijos paslaugas.
Kartu bus plečiamos fizinės medicinos reabilitacijos, laboratorijos ir radiologijos skyrių paslaugos.
Kalbame ne apie kosmetinį remontą – bus iš esmės pertvarkytos vidaus erdvės, atnaujintos inžinerinės sistemos, pats pastatas.
Vizija – šiuolaikiškos įstaigos
Rangos darbus vykdys bendrovė „Infes“, pasirašytos sutarties vertė siekia beveik 25,6 mln.
Numatoma darbų trukmė – dveji metai.
Klaipėdos miestas taip pat planuoja kitų gydymo įstaigų infrastruktūros atnaujinimą.
Liepos mėnesį savivaldybė paskelbė atvirą trijų gydymo įstaigų Šiaurės prospekte architektūrinio projekto konkursą.
Konkurso apimtyje numatyta parengti Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės, Jūrininkų poliklinikos ir Klaipėdos psichikos sveikatos centro architektūrines idėjas.
Savivaldybės vizija – šioje teritorijoje sukurti šiuolaikišką sveikatos priežiūros įstaigų kompleksą, vienoje vietoje sutelkiant kuo platesnį gyventojams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą.
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