 Žmonėms patinka gyventi šiukšlyne?

Žmonėms patinka gyventi šiukšlyne?

2026-09-13 12:00
Ieva Niekytė

Rudens sezonui įsibėgėjus, klaipėdiečiai pradėjo tvarkyti sodus, kiemus ir sandėliukus, tačiau ne visos atliekos pasiekia tam skirtas surinkimo vietas. Poilsio gatvėje šiukšlės verčiamos tiesiog šalia konteinerių.

Užvertė: klaipėdiečiai tvarkosi sodus ir sandėliukus – nepaisydami draudimo, prie konteinerių palieka plytas, dėžes ir supuvusių obuolių bei šakų pripildytus didmaišius.
Užvertė: klaipėdiečiai tvarkosi sodus ir sandėliukus – nepaisydami draudimo, prie konteinerių palieka plytas, dėžes ir supuvusių obuolių bei šakų pripildytus didmaišius. / „Facebook“ grupės „Žvejybos uosto rajono kaimynai“ nuotr.

Klaipėdiečių teigimu, tokia situacija ypač išryškėjo prasidėjus rudens tvarkymosi darbams.

Manoma, kad dalis atliekų čia atvežta tvarkant sodus ar rūsius.

Prie konteinerių sukrauti sulūžę baldai, plytos, drabužiai, dėžės ir žaliosios atliekos.

Viename didmaišyje sukrautos šakos, nupjauta žolė ir net supuvę obuoliai – dalis jų jau išbyrėję ant šaligatvio.

Prie pat šiukšlių krūvos stovi ir aiškiai atliekų krovimą šioje vietoje draudžiantis ženklas.

Vis dėlto jo nepaisoma – atliekos ir toliau kraunamos šalia konteinerių.

Anot klaipėdiečių, pati gatvė vis labiau primena atliekų kaupimo aikštelę.

„Šiukšles reikia vežti į tam skirtas vietas, o ne versti kalnus gatvėje. Nejaugi žmonėms patinka gyventi šiukšlyne?“ – klausė klaipėdietė.

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius teigė, kad panaši situacija mieste kartojasi kasmet.

Šiuo metu daugiausia nusiskundimų sulaukiama dėl gyventojų išmetamų derliaus likučių.

„Didžiausia klaida, kad gyventojai vaisių ir daržovių likučius vis dar meta į mišrių atliekų konteinerį. Vaisiai ir daržovės nėra žaliosios atliekos – jų maišuose šalia konteinerių palikti negalima“, – pabrėžė A. Liubinavičius.

Anot jo, netinkamai išmetamos pūvančios atliekos gali sukelti nemalonių pasekmių – iš jų išsiskiriantys skysčiai gali pratekėti pro konteinerį, o vežant atliekas apšlakstyti kelio dangą ar šalia stovinčius automobilius.

„Obuolius, kriaušes, slyvas, pomidorus ir kitas nebereikalingas gėrybes meskite į maisto atliekų konteinerius“, – ragino A. Liubinavičius.

Komunikacijos vadovas priminė, kad gėlės, lapai, nupjauta žolė ir kitos augalinės kilmės atliekos yra priskiriamos žaliosioms atliekoms, kurias galima palikti tik sudėtas į ne didesnius kaip 100 litrų talpos maišus.

Už netinkamą atliekų tvarkymą gali būti taikoma administracinė atsakomybė – bauda gali siekti iki 600 eurų.

Šiame straipsnyje:
šiukšlės
konteineriai
atliekų tvarkymas

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Gal
KRATC Komunikacijos vadovas galėtų pasirūpinti , kad ne tik internete būtų skelbiama kada bus išvežamos didžiosios atliekos nemokamai , bet ir sąskaitose ,kurias išsiunčia butų savininkams arba ant lentų , kurios stovi prie konteinerių , prieš kokią savaitę būtų pateikta informacija . Adresai , kur stovės atvažiavusi surinkti didžiąsias atliekas mašina yra netikslūs : pvz. yra nurodyta , kad rugsėjo 05 d. mašina bus prie Dariaus ir Girėno 21 namo , tačiau ji visada būna prie Dariaus ir Girėno 19 namo šalia pusiau požeminių konteinerių . Kiek žmonių žinojo ir laukė , kad mašina bus kitoje vietoje ? Gal tik 2 žmonės atnešė atliekas , bet po dienos kitos ir nežinia kas ( ar ne 7 namų gyventojai naudojasi tais šiukšlių konteineriais ) vėl atitempė savo nereikalingus daiktus . Gal kur yra vietos galima būtų pastatyti tuos didžiuosius konteinerius ir ten žmonės sukrautų daiktus , kitas žmogus dar ir pasiimtų, jeigu tinkamas naudojimui ...
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0
gyventojas
Ieva Niekyte, pridurke, Kur tu cia matai kad zmones gyvena siukslyne. ??? Tu pati siukslynu kurwa. Siuksles graziai sukrautos prie konteineriu. Geriau parasyk kaip KRACo pi.de.rai NEVEZA siuksliu ir deda dideli liberastini b.y.b.i ant miesto tvarkos ir svaros.
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0
juk
baldus ir t.t. priima aikštelės nemokamai. jei sugebėjot atvežti čia, tai kodėl nenuvežat iki spec.aikštelių??
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