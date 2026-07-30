Žmonės baiminasi: prie fontano – klibančios plytelės

Žmonės baiminasi, kad dėl prastos dangos būklės gali nukentėti ir praeiviai.
„Plytelės kliba, mačiau, kad žmogus eidamas aplink fontaną net įkrito į vandenį“, – liudijo viena klaipėdietė.
Šis fontanas yra viena dažniausiai turistų ir miestiečių lankomų vietų, todėl, gyventojų teigimu, jo aplinka turėtų būti ne tik estetiška, bet ir saugi.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Sandra Dabrienė informavo, kad apie susidariusią situaciją rangovas jau yra informuotas.
„Informacija apie „Žvejo“ fontano būklę yra perduota rangovui. Artimiausiu metu planuojama atlikti reikalingus remonto darbus“, – tvirtino S. Dabrienė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)