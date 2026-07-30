 Žmonės baiminasi: prie fontano – klibančios plytelės

Žmonės baiminasi: prie fontano – klibančios plytelės

2026-07-30 11:21
Klaudija Audickaitė

Prie Biržos tilto esantis „Žvejo“ fontanas sulaukė gyventojų kritikos. Klaipėdiečiai pastebėjo, kad aplink fontaną esančios plytelės yra išlūžusios ir klibančios, todėl vaikščioti šioje vietoje darosi nesaugu.

Problema: klaipėdiečiai skundžiasi, kad aplink „Žvejo“ fontaną išlūžusios plytelės trukdo saugiai vaikščioti.
Problema: klaipėdiečiai skundžiasi, kad aplink „Žvejo“ fontaną išlūžusios plytelės trukdo saugiai vaikščioti. / K. Audickaitės nuotr.

Žmonės baiminasi, kad dėl prastos dangos būklės gali nukentėti ir praeiviai.

„Plytelės kliba, mačiau, kad žmogus eidamas aplink fontaną net įkrito į vandenį“, – liudijo viena klaipėdietė.

Šis fontanas yra viena dažniausiai turistų ir miestiečių lankomų vietų, todėl, gyventojų teigimu, jo aplinka turėtų būti ne tik estetiška, bet ir saugi.

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Sandra Dabrienė informavo, kad apie susidariusią situaciją rangovas jau yra informuotas.

„Informacija apie „Žvejo“ fontano būklę yra perduota rangovui. Artimiausiu metu planuojama atlikti reikalingus remonto darbus“, – tvirtino S. Dabrienė.

Šiame straipsnyje:
plytelės
fontanai
Žvejo fontanas
dangos būklė
miestas
Klaipėda

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Remigijus
Koks meras tokia tvarka
0
-1
Siaubas
Bardakas.
2
-1
Savivaldybė
Niekas nenukentėjo -- Nėra Reikalo subėti su Remontais ! Ekonomija turi būti Ekonomiška !
2
-3
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