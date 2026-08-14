Žolinei – puiki orų prognozė

Šiandien pūs vidutinio stiprumo pietvakarių, pietų vėjas, be lietaus, oras sušils iki plius 22–24 laipsnių.
Šeštadienio naktį išliks tų pačių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, dieną vėjas papūs iš pietų, be lietaus. Temperatūra naktį – 15–17 laipsnių šilumos, Žolinės dieną – plius 25–27 laipsniai.
Sekmadienio naktį pietų, pietvakarių vėjas sieks 6–11 m/s, dieną pietvakarių, vakarų vėjas pūs 8–13 m/s. Naktį – be žymesnio lietaus, dieną – nedidelis lietus. Temperatūra naktį – 16–18 laipsnių šilumos, dieną – plius 21–23 laipsniai.
Pirmadienio naktį išliks panašių krypčių ir stiprumo vėjas, gūsiai sustiprės iki 15 m/s. Be žymesnio lietaus, temperatūra – 16–18 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną vėjas papūs iš vakarų, jo stiprumas sieks 8–13 m/s, prognozuojamas nedidelis lietus, oro temperatūra – 19–21 laipsnis šilumos.
Antradienį visą parą išliks vakarų vėjas, 7–12 m/s, gūsiai – 15 m/s. Naktį – nedidelis lietus, dieną palis stipriau. Oro temperatūra naktį – 14–16 laipsnių šilumos, dieną – plius 18–20 laipsnių.
Trečiadienio parą pūs vakarų, pietvakarių 8–13 m/s stiprumo vėjas. Tiek naktį, tiek dieną prognozuojamas nedidelis lietus. Oro temperatūra – 13–15 laipsnių šilumos, dieną – plius 17–19 laipsnių.
Ketvirtadienį išliks tokių pat krypčių ir stiprumo vėjas. Naktį oras sušils iki 13–15 laipsnių šilumos, dieną – plius 17–19 laipsnių. Naktį be žymesnio lietaus, dieną nedidelis lietus.
Penktadienio naktį pūs pietvakarių vėjas, 8–13 m/s, dieną – pietvakarių, vakarų – 7–12 m/s. Oro temperatūra naktį – 14–16 laipsnių šilumos, dieną – plius 18–20 laipsnių. Nelis.
Kitą savaitgalį naktimis oras sušils iki plius 14–17 laipsnių, o dienomis – iki 26 laipsnių šilumos. Pūs vidutinio stiprumo pietų krypčių vėjas. Be lietaus. Anot sinoptikų, tęsiasi švelni lietuviška vasara.
Naujausi komentarai