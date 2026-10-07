Zoologijos sode nušauta tigrė: žada kreiptis į teisėsaugą, jeigu gyvūnas po tyrimų netiks iškamšai

Klaipėdos zoologijos sodo vadovas pasakoja, kad, kol aplinkosaugininkai nurodė gyvūnus atskirti, šiame narve gyveno du tigrai. Patelė buvo 8-erių metų, kadaise iš Slovakijos atvežta baltoji tigrė.
„Liepė mums pirmoj eilėj atskirti nuo patino, prasidėjo jai stresas, kad viena liko. Jai buvo toks auglys ant šono. Galvojom, kad pūlinys, bet pūlinys turėtų pratrūkt per mėnesį. Bet prasidėjo jai traukuliai, vieną, kitą kartą, epilepsija pasidarė ir aš priėjau išvadą ją nušauti“, – sakė zoologijos sodo vadovas Edvardas Legeckas.
Pasak E. Legecko, baltieji tigrai neretai turi sveikatos bėdų. Tad tikina, kad tigrę nušovė iš gailesčio.
„Nušautų gyvūnų – ne vienas yra, nes tokie vaizdai, veiksmai nelabai turėtų būti matomi žmonėms, kurie ateina pasižiūrėti. O kad išgydytų plėšrūną – liūtą ar tigrą – aš Lietuvoje nerasčiau nė vieno tokio veterinaro“, – teigė zoologijos sodo vadovas.
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Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai pasakojo, kad istorija su tigre prasidėjo, kai jie atvyko paimti gyvūnų, tarp jų ir sergančios tigrės. Sako, jai buvo reikalinga skubi pagalba.
„Direktorius užsiminė, kad tigrė yra vaikinga, tai mes, įvertinę aplinkybes, nusprendėme nemigdyti tigrės, nes užmigdžius galėjo būti prarastas vaikas, tai davėme privalomą nurodymą rugpjūčio 26–28 dieną, kad jis atskirtų patelę nuo patino ir suteiktų veterinarinę pagalbą“, – pasakojo Gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Gediminas Cinkutis.
Po mėnesio aplinkosaugininkai gavo pranešimą, kad patelė nugaišo. Atvykę pamatė, kad ji nušauta. Tai patvirtino ir ekspertizė. Aplinkosaugininkai kreipėsi į policiją, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Be to, baltoji tigrė – saugoma laukinių gyvūnų rūšis.
E. Legeckas aiškino, kad tigrė nebuvo vaikinga. O aplinkosaugininkai neva jį nuolat teisėsaugai skundžia.
„Kompiuteriai atimti, dokumentacija atimta ir jie prašo, kad mes paduotumėm ataskaitas. Kiek bylų yra? Septynios ar aštuonios. Nes dabar ir šita byla turės būti apskųsta“, – sakė zoologijos sodo vadovas E. Legeckas.
E. Legeckas grasino ir aplinkosaugininkų veiksmus skųsti teisėsaugai, jeigu jam po tyrimų grąžinta tigrė netiks iškamšai gaminti.
Kiek per kelis kartus iš zoologijos sodo aplinkosaugininkai gyvūnų išsivežė, E. Legeckas nebesuskaičiuoja.
„Tai yra kažkokie užsakymai, piktybinis noras privesti prie bankroto. Įsivaizduojate, jeigu zoologijos sodui neleidžia leisti lankytojų ir prašo – tu daryk statybas. Nu, tie pinigai tikrai nekrenta iš dangaus“, – tvirtino zoologijos sodo vadovas E. Legeckas.
Aplinkosaugininkai suskaičiavo. Jau paėmė 242 gyvūnus.
Dabar E. Legeckas įpareigotas visiškai uždaryti zoologijos sodą per aštuonis mėnesius. Per šį laiką visi likę gyvūnai privalės būti saugiai perkelti į kitas tinkamas laikymo vietas ar globos centrus. Anot pareigūnų, per nurodytą terminą Klaipėdos zoologijos sodas nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų, tokių kaip netinkamas gyvūnų šėrimas, laikymo sąlygos, veterinarinė priežiūra. Taip pat čia nesaugu lankytojams. Kur perkelti gyvūnus, turi pasirūpinti dabartinis jų savininkas.
„Šiai dienai zoologijos sodas negali veiklos vykdyti, mes rašysime sprendimą, yra terminas – per aštuonis mėnesius uždaryti zoologijos sodą“, – sakė Gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas G. Cinkutis.
E. Legeckas teigė, kad jo zoologijos sodas dabar ir taip uždarytas – žiemai. Ir tikisi, kad iki vasaros baigsis teismai ir jį vėl bus galima atverti.
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