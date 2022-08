Aiškėja daugiau detalių apie supleškintus automobilius: keršijo, nes pastatė ne ten?

Daugybę klausimų sukėlė kelių automobilių gaisras tankiai mašinomis apstatytame uostamiesčio kieme. Trys automobiliai suniokoti, policija ėmėsi tirti, ar tai padegimas, ieškoma kaltų tarp kiemo gyventojų. Per dešimtmečius nieko nepadaryta, kad klaipėdiečiai turėtų kur pastatyti automobilius.

Pradėjo tyrimą

Oficiali antradienio nakties įvykio Debreceno gatvės 72 namo kieme eiga tokia: apie 2.30 val. staiga suliepsnojo 2007 m. pagamintas automobilis "Citroen Berlingo", nuo jo ugnis persimetė ant už jo stovėjusio 2010 m. pagaminto "Audi Q5", degantis citroenas ėmė riedėti ir atsitrenkė į priekyje stovėjusį 2019 m. pagamintą "Buick Encore".

"Citroen Berlingo" sudegė visiškai, "Audi Q5" išdegė variklio skyrius ir salonas, apgadintas ir "Buick Encore".

Į kiemą išbėgę aplinkinių namų gyventojai filmavo gaisrą ir dalijosi žinia – kažkas prieš pat gaisrą girdėjo porą pokštelėjimų, matė įtartinų asmenų.

Tai tapo pretekstu įtarti, kad gaisras kilo ne savaime.

Gaisrų tyrimo specialistai svarsto – mašinos stovėjo kieme jau kelias valandas, todėl savaiminis užsidegimas sunkiai įtikimas. Įtarimų kelia ir liudijimas apie pokšėjimus prieš pat įsiplieskiant ugniai. Tiesa, neatmetamos ir kitos gaisro priežastys.

Kol priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistai aiškinasi galimą gaisro priežastį, policininkai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo ar sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.

Jeigu paaiškėtų, kad gaisrą sukėlė padegėjas, jam grėstų bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimo bausmė iki penkerių metų. Be to, kaltininkui tektų atlyginti nukentėjusiesiems patirtą žalą.

Aurelija Maslauskienė: galima tik įsivaizduoti, kokia grėsmė būtų kilusi žmonių gyvybei, jei gaisras būtų kilęs bute. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Negalėjo įvažiuoti

Iš vaizdo įrašų aiškėja, kad visi trys automobiliai nakčiai buvo palikti ant šaligatvio.

Ugniagesiai liudijo – kiemas buvo prikimštas automobilių net ten, kur užbrėžtos geltonos linijos.

Todėl atskubėję gesinti ugnies jie buvo priversti bėgti su gesintuvais rankose, o jų kolegos tuo metu 80 metrų tiesė gesinimo žarnas iki degančių mašinų.

Įvažiuoti į kiemą buvo neįmanoma net per žolynus.

"Galima tik įsivaizduoti, kokia grėsmė būtų kilusi žmonių gyvybei, jei gaisras būtų kilęs bute. Įvažiuoti į kiemą buvo tiesiog neįmanoma. Mašinos viena nuo kitos buvo per milimetrą, jos stovėjo ir prie įvažų, ir prie šiukšlių konteinerių", – pasakojo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausioji specialistė Aurelija Maslauskienė.

Neatsigina baudų

Pasirodo, minėtame kieme jau seniai vyksta savotiškas karas, apie kurį gerai informuoti ir miesto policijos komisariato pareigūnai.

Mašinų savininkai neranda kitos vietos, tad stato automobilius ant šaligatvių, o tai piktina kai kuriuos namo gyventojus.

Vairuojantieji turi argumentų, kodėl būtent taip stato savo mašinas. Jeigu transporto priemonės būtų rikiuojamos palei gatvelę, joks kitas automobilis ja negalėtų važiuoti.

Kol pareigūnai aiškinasi gaisro priežastį, kaimynai kalba apie dešimtmečius nesikeičiančią padėtį – automobiliai kieme netelpa.

Daugelis vairuojančiųjų jau yra sumokėję ne vieną baudą. Kažkuris namo gyventojas nuolat juos skundžia policijai.

Vieno nuo gaisro nukentėjusio automobilio savininkas tikino neturintis priešų, išvakarėse vėlai grįžęs namo nerado kitos vietos, tik ant šaligatvio.

Vyras pasistengė, kad liktų vietos ir pėstiesiems, bet tai nuo gaisro jo mašinos neapsaugojo.

Kiti kaimynai pasakojo, kad po to, kai pasipylė baudos, savo automobilius nakčiai palieka prie parduotuvės.

Bet ir ta aikštelė – ne guminė, be to, nežinia, kada parduotuvės administracija nuspręs pasielgti kaip kitų prekybos centrų savininkai – uždrausti aikštelėse ilgesniam laikui, o juo labiau per naktį laikyti automobilius.

Klaipėdiečiai norėtų, kad sovietmečiu pastatytų namų kiemai taptų patogesni visiems, kad juose būtų ne tik senolius piktinančios krepšinio aikštelės, bet atsirastų vietos ir automobiliams.