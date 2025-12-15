Antrąją gruodžio savaitę Klaipėdos apskrities pareigūnai užfiksavo per 300 KET pažeidimų

Gruodžio 12 d., penktadienį, apie 16.55 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte, sustabdytam 38-erių „Audi“ vairuotojui nustatytas 2,42 prom. neblaivumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Gruodžio 14 d., sekmadienį, apie 09.55 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte, 50 metų automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,65 prom., tą pačią dieną apie 12.51 val. Rietavo savivaldybėje, Daugėdų kaime, 60 metų „Volkswagen“ vairuotojui – 0,76 prom., apie 09.40 val. Klaipėdoje, Taikos prospekte, 71-ų „Mercedes Benz“ vairuotojui – 0,73 prom., o apie 07.10 val. Klaipėdoje, Šilutės plente, 41-ų „Skoda“ vairuotojui – 0,94 prom. neblaivumas.
Dar trys pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, aštuoni – neleistinai naudojosi mobiliaisiais įrenginiais, trys – nesegėjo saugos diržų, penki – lenkė vietose, kuriose tai daryti draudžiama, net 52 – nepraleido pėsčiųjų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 199, kitomis priemonėmis – dar 39 leistino greičio viršijimo atvejai.
