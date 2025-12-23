 Apie dingusią senjorę policijos pareigūnams pranešė budrūs kaimynai

2025-12-23 10:54
Klaipėdos apskrities VPK inf.

Klaipėdos apskrities policija primena, kad šventinis laikotarpis ne visada būna ramus.

Apie dingusią senjorę policijos pareigūnams pranešė budrūs kaimynai / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Vakar, gruodžio 21 d., pavakare budrūs kaimynai pareigūnams pranešė, kad dar ryte malkų į mišką Plungės rajone, Stalgėnų seniūnijoje, parsinešti išėjusi 78-erių senjorė paklydo. Moters ieškojo keturi pareigūnų ekipažai ir apie 20 val. senjorė rasta pavargusi, tačiau svarbiausia – gyva.

Artėjančių švenčių proga Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai linki sveikatos ir ramybės, o einantiems į mišką primena apie savo planus pranešti artimiesiems ir visuomet su savimi turėti įkrautą telefoną.

