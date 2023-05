Aplinkosaugininkai patikrino per šimtą žvejų: užfiksavo kelis šiurkščius pažeidimus

Utenos, Šiaulių, Klaipėdos ir Šilutės gyvosios gamtos apsaugos pareigūnai surengė 12 reidų. Be to, pagal surinktą informaciją tikrintos vietos, kur galimai neteisėtai laikomi tinkliniai įrankiai. Reidai vykdyti tiek vandenyje, tiek pakrantėse.

Anot AAD, reidų metu patikrinta virš 100 asmenų, daugiau nei 10 sausumos transporto priemonių, taip pat tikrinimų metu dėmesys buvo skiriamas ir verslinę žvejybą vykdantiems asmenims.

Per reidus nustatyti keturi šiurkštūs pažeidimai. Vienas asmuo Nemuno deltos regioniniame parke pagavo karšį, nors tuo metu tai buvo draudžiama daryti. Be to nustatyti du atvejai, kai asmenys laikė tinklus. Kitas asmuo žvejojo draudžiamu būdu – kabliaujant.

Visiems sulaikytiems pažeidėjams buvo surašyti administracinio nusižengimo protokolai, asmenims gresia baudos nuo 120 eurų iki 300 eurų su žvejybos įrankių konfiskavimu. Asmeniui Nemuno deltos regioniniame parke pagavusiam karšį taip pat reikės atlyginti ir gamtai padarytą žalą – 100 eurų.

„Sustiprinta kontrolė taikant rotaciją ir pasitelkiant didesnį pareigūnų skaičių bus vykdoma įvairiuose regionuose, išanalizavus gaunamą informaciją, tiek apie daromus pažeidimus, tiek apie poreikį stiprinti kontrolę saugant žuvis jų neršto metu. Labai svarbu tinkamu laiku būti tinkamoje vietoje“, – sako Gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorė Mantė Ramanauskienė.

Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai, anot departamento, ir toliau vykdys tiek prevenciją, tiek kontrolę.

AAD primena, kad pasibaigus draudimui nuo gegužės 20 dienos jau galima gaudyti karšius Nemuno deltos regioniniame parke.