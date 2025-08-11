Aplinkosaugininkai Plungės, Skuodo ir Kretingos rajonuose nustatė 4 neteisėtos žvejybos atvejus

Anot AAD, nustačius pažeidimus, per savaitę aplinkosaugininkai iš pažeidėjų paėmė tris valtis, vieną statomą tinklą, šešis bučiukus ir 15 palaidinių. Bendra žala žuvų ištekliams įvertinta 2 200 eurų.
Pareigūnai, gavę pranešimą apie neteisėtą žvejybą Plungės rajone, Prūsalių tvenkinyje, nustatė asmenį, iš valties šešiais bučiais, skirtais vėžių žvejybai, pagavusį tris lynus. Šias žuvis asmuo planavo perkelti į savo nuosavą kūdrą.
Gyvybingus lynus aplinkosaugininkai nedelsdami paleido atgal į vandens tvenkinį, o žvejybos priemonės – šeši bučiukai ir plastikinė valtis – paimtos.
Už šį pažeidimą asmeniui gresia bauda iki 1 500 eurų bei buvo apskaičiuota 300 eurų žala gamtai, kuri atlyginta iki administracinio protokolo surašymo.
Kaip pranešė AAD, kitą pažeidimą aplinkosaugininkai fiksavo Skuodo tvenkinyje rugpjūčio 1 d. Pasitelkus vaizdo stebėjimo kamerą, užfiksuoti du asmenys, tris kartus neteisėtai statomaisiais tinklais žvejoję minėtame vandens telkinyje. Bandant sulaikyti pažeidėjus, jie pasišalino, todėl aplinkosaugininkai kreipėsi į Skuodo rajono policijos komisariatą dėl tarnybinės pagalbos. Asmenys buvo nustatyti ir sulaikyti, o jų valtį padėjo pargabenti Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai.
Už šiuos pažeidimus surašyti keturi administracinių nusižengimų protokolai, už kiekvieną gresia bauda iki 1 500 eurų. Paimtas statomas tinklas ir valtis.
Per dar vieną žvejybos reidą gautas pranešimas apie tris asmenis, gaudančius mažesnio, nei leistino dydžio karpius ir vartojančius alkoholį. Nustatyta, kad du asmenys, iš kurių vienas anksčiau už sunkius nusikaltimus teistas vyras, neturėdami leidimo žvejybai sugavo 19 draudžiamo dydžio karpių.
„Bandant užfiksuoti ir išmatuoti laimikį, asmenys aktyviais veiksmais trukdė pareigūnams, vartojo necenzūrinius žodžius ir mėgino žuvis paleisti atgal į vandens telkinį, kad išvengtų atsakomybės. Dėl asmenų agresyvaus elgesio buvo panaudotos specialiosios priemonės – dujos ir antrankiai, apie pažeidėjų elgesį informuota policija“, – teigiama AAD pranešime spaudai.
Už mėgėjiškos žvejybos taisyklių pažeidimus asmenims gresia bauda iki 90 eurų, be to, jie privalės atlyginti padarytą 1 900 eurų žalą.
Už teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdymą nustatyta bauda iki 780 eurų. Už pareigūnų garbės ir orumo įžeidimą skiriama bauda iki 300 eurų.
Dar vienas pažediamas nustatytas Kretingos rajone. Pareigūnai, gavę informacijos, nustatė, kad asmuo buvo pastatęs 15 draudžiamų žvejybos įrankių. Žuvies pažeidėjas nebuvo pagavęs.
Už neteisėtą žvejybą asmeniui gresia bauda iki 1 500 eurų, o pažeidėjo plastikinė valtis ir visi įrankiai paimti.
