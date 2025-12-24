Autostradoje link Klaipėdos – masinė avarija, stoja eismas

Kaip portalą klaipeda.diena.lt informavo Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, šiuo metu įvykio vietoje dirba pareigūnai, o avarijos aplinkybės dar tikslinamos.
Per avariją susidūrė trys automobiliai, o vienas jų apsivertė.
Dėl nelaimės eismas autostradoje Klaipėdos kryptimi yra uždarytas.
Laimei, pareigūnų teigimu, stipriai nukentėjusių žmonių nėra – prispaustų asmenų nebuvo, todėl gelbėjimo darbų vykdyti neprireikė.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai