Šančiuose „Toyota Prius“ rėžėsi į mažąjį automobilį: po smūgio šis – į dvi pėsčiąsias

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie eismo nelaimę buvo gautas rugsėjo 17 d. 14.32 val.
Policijos ekipažui nuvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad tada, kai nepilnametis, vairavęs mažąjį automobilį, sustojo prie pėsčiųjų perėjos praleisti pėsčiąsias. Tačiau už jo važiavusio „Toyota Prius“ vairuotojas nepamatė, kad šis stabtelėjo ir rėžėsi į mažąjį automobilį.
Po smūgio mažasis automobilis kliudė dvi pėsčiąsias. Abi nukentėjusiosios išvežtos į gydymo įstaigą apžiūrai. Policijos pareigūnai jau patraukė abu automobilius į šoną. Tačiau viena eismo juosta kelyje – vis dar užimta.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį?
