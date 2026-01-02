Avarija Plungės rajone: sunkvežimis nuvažiavo nuo kelio, dalis jo blokuoja eismą

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, sausio 2 d., penktadienį, apie 09.05 val., gautas pranešimas, kad Plungės rajone, kelyje Telšiai–Plungė, ties Truikių kaimu, susidūrė sunkiasvorė transporto priemonė MAN, kurią vairavo 1996 m. gimęs vyras, ir automobiliai „Volvo“, kurį vairavo 1984 m. gimęs vyras, bei „Mercedes Benz“, kurį vairavo 1962 m. vyras. Pirminiais duomenimis, žmonės per eismo įvykį nenukentėjo.
Plungės rajono savivaldybė pasidalijo informacija ir nuotraukomis apie užblokuotą kelią.
Nuotraukose matomas kelią blokuojantis ir nuo jo nuvažiavęs vilkikas.
„Rytiniame Plungės aplinkkelyje, ties pirmuoju žiedu (atvažiuojant nuo „Porto“ žiedo), užblokuotas kelias. Rekomenduojame rinktis kitą kelią“, – feisbuke pranešė savivaldybė.
Po įrašu žmonės pyksta dėl nevalytų kelių ir šaligatvių.
Kelių priežiūros vadovas Audrius Vaitkus teigia, kad dėl intensyvaus snygio situacija naktį buvo sudėtinga, tačiau orams esant permainingiems ir tęsiantis pustymui vairuotojai turėtų būti atidūs.
