 Avarija sutrikdė eismą

2025-11-19 09:22
Daiva Janauskaitė

Antradienis į uostamiestį greitkeliu Kaunas–Klaipėda važiavusiems žmonėms prasidėjo stresu ir gaišatimi. Po dviejų automobilių susidūrimo, kurio metu žmonės nenukentėjo, kelyje nusidriekė kelių kilometrų eilė.

Gaišatis: kol avariją patyrę vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją, kiti žmonės laukė kelis kilometrus nusidriekusioje eilėje.
Gaišatis: kol avariją patyrę vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją, kiti žmonės laukė kelis kilometrus nusidriekusioje eilėje. / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai patikslino, kad minėtame kelyje ties Šlapšilės kaimu nelaimė įvyko 7.24 val.

Važiuodamas į Klaipėdą automobilis „Škoda“ atsitrenkė į šalikelėje stovėjusį „Volkswagen“.

„Škodą“ vairavo 28 metų moteris, šalikelėje stovėjusio automobilio vairuotojas – 31-erių vyras.

Kaip liudijo į darbą vykę klaipėdiečiai, po susidūrimo vienas automobilis liko stovėti šalikelėje, antrasis išlėkė į antrąją eismo juostą.

Pasak policijos atstovės spaudai Astos Kažukauskienės, vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją. Pareigūnai įvykio vietoje vakar buvo nuo 7.46 iki 9.14 val.

Kol visa tai vyko, eismas greitkelyje buvo paralyžiuotas.

Kamšatyje įstrigę vairuotojai liudijo, kad antrasis policijos ženklais pažymėtas automobilis „Audi“ į įvykio vietą atvažiavo apie 8.30 val.

Šiame straipsnyje:
avarija
greitkelis
Kaunas–Klaipėda
Šlapšilės kaimas

S.S.S.
ar turėsi teises ar ne, jei moki vairuoti ir žiūri į kelią avarijos nepadarysi, bet jeigu maigai telefoną tai nieko keisto. Kiek tenka prasilenkti tai daugumos akys arba į telefoną padėtą ant kelių ar maigymas telefono įstatytam į laikiklį. Tai realiai ką tokie mato? Beveik nieko. Kažkas staigiai užstabdo ar kokia kliūtis, o tie nespėja sureaguoti.
3
0
Važiuotojas
Teises ne duoda , o nusiperka , męs visi mokėjom ir už teises ir už kursus, ir instruktoriui ir t t , veltui nieko nebūna
3
0
Košmaras
Kas joms vairavimo teises duoda?
4
-1
Visi komentarai (3)

