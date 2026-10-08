Iš avarijos vietos uostamiestyje išvežtos dvi vairuotojos

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, eismo įvykis fiksuotas apie 8 val.
Policijoje gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Jūreivių ir Rambyno gatvių sankryžoje, susidūrė automobilis BMW, kurį vairavo 1971 m. gimusi moteris, ir automobilis „Nissan“, kurį vairavo 1991 m. gimusi moteris.
Dėl patirtų sužalojimų abiejų automobilių vairuotojos perduotos medikams.
Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.
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