 „Baisi avarija“: liudininkų vaizdai kalba patys už save

2025-11-23 13:26 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienio rytas Klaipėdoje paženklintas skaudžia avarija.

Klaipėdos policijos atstovai portalui klaipeda.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie avariją Taikos pr. ir Jūrininkų pr. sankryžoje gautas lapkričio 23 d. šiek tiek prieš 10 val. ryto.

Šioje vietoje susidūrė 35-erių moters vairuojamas automobilis „Porsche“ ir 65-erių vyro vairuojamas vilkikas.

Į nelaimės vietą nedelsiant išsiųstas pareigūnų ekipažas ir greitoji medicinos pagalba. Po smūgio medikų pagalbos prireikė „Porsche“ vairuotojai. Po pirminės apžiūros ji išgabenta į gydymo įstaigą.

Policijos duomenimis, abu vairuotojai – blaivūs.

Kad smūgis buvo stiprus, liudija ir į socialinius tinklus patekę avarijos vaizdai, ir liudininkų pasakojimai.

„Baisi avarija ties Jūrininkų sankryža. Moteris vairavo viena. Išvežta į ligoninę“, – rašė vienas jų.

„Pastoviai čia avarijos, vairuokime atidžiai. Visa laimė, kad keleivių nebuvo lengvojoje“, – tikino ir kitas internautas, pasidalijęs nelaimės vaizdais.

Feisbuko paskyros „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

„Važiavom pro šalį, vaizdas tikrai nekoks“, – pastariesiems antrino dar viena nelaimės liudininkė.

Kas kaltas dėl avarijos, nustatys ekspertai.

Košmaras
Beveik niekur(Euruopoi) nemaciau kad tiek vilkiku butu mieste, kiek Klaipedoje.
3
0
Žemaitis
Dažnai tenka Jūrininkų pr. važiuoti, tai ne vienu atveju mačiau kai furistai skraido, kur nemato radaras ir daro savo tvarką keliuose, važiuoja vienu greičiu per dvi juostas ir panašiai. Jau jūrininkuose avarijų su lengvosiomis yra ne viena, spaudžia neleidžia persirikiuoti iš antros į pirmą juostą nes yra išsukimai. Tenka rinktis važiuoti iš paskos nes be variantų.
3
-1
Vanda
Nu taip furos leke, nejuokaukit jie letai pajuda is vietos o porsche kalba vien pavadinimas poniute matyt prastai mato keli i
9
-1
Visi komentarai (10)

