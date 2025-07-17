Baltijos jūros pakrantėje rastas jauno klaipėdiečio kūnas: paaiškėjo daugiau aplinkybių

Trečiadienį 6.20 val. pagalbos telefonu pranešta apie negyvą žmogų pajūryje. Jauno vyro kūnas gulėjo prie pat kranto.
Iš pažiūros žmogus galėjo būti apie 20–30 metų amžiaus. Tai buvo liekno kūno sudėjimo jaunuolis, apie ypatingus požymius policijos pareigūnai kol kas nepraneša.
Išorinių sužalojimo žymių nepastebėta.
Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki patikino, kad nei pirmadienį, nei antradienį gelbėtojų budėjimo pajūryje metu pranešimų apie skendimus nebūta.
Panašu, kad ir mirusio vaikino rūbų krante aptikti nepavyko.
Miesto policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Jie pasistengs sužinoti visas jauno žmogaus mirties aplinkybes.
Nustatyta, kad pajūryje rastas velionis – 2002 m. gimęs klaipėdietis.
Kai vaikinas išsiruošė į pajūrį, tėvų nebuvo namuose, todėl jie iškart nesuprato, kad nelaimė galėjo ištikti jų sūnų. Išgirdę apie negyvą vaikiną paplūdimyje, vedini slogių abejonių tėvai pasidomėjo velionio apibūdinimu, o netrukus sužinojo, kad prarado sūnų.
