 Baltijos jūros pakrantėje rastas jauno klaipėdiečio kūnas: paaiškėjo daugiau aplinkybių

Baltijos jūros pakrantėje rastas jauno klaipėdiečio kūnas: paaiškėjo daugiau aplinkybių (Papildyta)

2025-07-17 07:33
Daiva Janauskaitė

Melnragės neįgaliųjų paplūdimyje ankstyvą rytą poilsiautojas rado jūros į krantą išplukdytą vyro kūną. Ketvirtadienį iki popietės velionis dar nebuvo atpažintas, bet penktadienį jo asmenybė jau buvo žinoma.

Baltijos jūros pakrantėje rastas jauno klaipėdiečio kūnas: paaiškėjo daugiau aplinkybių
Baltijos jūros pakrantėje rastas jauno klaipėdiečio kūnas: paaiškėjo daugiau aplinkybių / E. Ovčarenko/ BNS, asociatyvi freepik.com nuotr.

Trečiadienį 6.20 val. pagalbos telefonu pranešta apie negyvą žmogų pajūryje. Jauno vyro kūnas gulėjo prie pat kranto.

Iš pažiūros žmogus galėjo būti apie 20–30 metų amžiaus. Tai buvo liekno kūno sudėjimo jaunuolis, apie ypatingus požymius policijos pareigūnai kol kas nepraneša.

Išorinių sužalojimo žymių nepastebėta.

Klaipėdos paplūdimių gelbėtojų vadas Aleksandras Siakki patikino, kad nei pirmadienį, nei antradienį gelbėtojų budėjimo pajūryje metu pranešimų apie skendimus nebūta.

Panašu, kad ir mirusio vaikino rūbų krante aptikti nepavyko.

Miesto policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Jie pasistengs sužinoti visas jauno žmogaus mirties aplinkybes.

Nustatyta, kad pajūryje rastas velionis – 2002 m. gimęs klaipėdietis.

Kai vaikinas išsiruošė į pajūrį, tėvų nebuvo namuose, todėl jie iškart nesuprato, kad nelaimė galėjo ištikti jų sūnų. Išgirdę apie negyvą vaikiną paplūdimyje, vedini slogių abejonių tėvai pasidomėjo velionio apibūdinimu, o netrukus sužinojo, kad prarado sūnų.

Šiame straipsnyje:
Baltijos jūra
vyro kūnas
lavonas
mirė
jūra
paplūdimys
paskendo

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Sv. Kunas
Pakranteje rastas jaunuolis su staciu b.y.b.i.u. Zmones ieskojo lavono bet jiems liko tiktai b.y.b.y.s i subine Vakare bus fejerverkai su alkocholiu ir kurwomis .... Maloniai kvieciame
2
-20
Gelbėkit!
Gelbėkite. Gelbėkite. Aplink mus kūnai, lavonai..... O kur tas "pagalbos", paramos linijų telefonų ilgiausias sąrašas? "Vilties" linija?, "Jaunimo linija"? Kam tos linijos:- juk mes gyvename "gerovės valstybėje". Netikite? Įsijunkite televizorių, jums išsamiai papasakos kas ta "Gerovės" valstybė" ir kaip mes "geroviškai" gyvename....
5
-10
Pakrante
Klaipėdoje gimęs,Klaipėdoje gyvenu,jūros nesu matęs kokia dešimt metų ir netraukia,nes ten viskas užteršta,dar pradės irti sviediniai su ipritu,Baltijos jūrai išvis bus sakes !
7
-10
Visi komentarai (7)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų