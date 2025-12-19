„Būrėjui“ atidavė 171 tūkst. eurų: pasakė, į ką dažniausiai taikosi tokie sukčiai

Policija žmones nuolat įspėja apie sukčiavimus, tačiau gyventojai vis dar tampa nusikaltėlių aukomis.
„Dažniausiai pasitaikančios nusikalstamos veikos yra sukčiavimai. Atliekame prevencinį darbą, kalbamės su žmonėmis, prašome būti atidiems, atsargiems, įtariems, neskubėti atlikti tam tikrų veiksmų“, – pabrėžė Klaipėdos policijos viršininkas Gintautas Pocevičius.
Vis dėlto žmonės nepasimoko. Atvejis Klaipėdoje pareigūnus šokiravo. Iš 75 metų klaipėdietės sukčiai išviliojo daugiau nei 171 tūkst. eurų. Pensininkės santaupos tirpo beveik pusmetį, kol moteris galiausiai nusprendė kreiptis į policiją.
Pareigūnams ji pasakojo, kad dar rugpjūčio pradžioje per socialinį tinklą su ja susisiekė nepažįstamas vyras. Jis prisistatė būrėju ir gydomųjų ritualų ekspertu. Moteris jam per kelis kartus atidavė visą sumą – 171 tūkst. eurų.
„Nereikia pasiduoti – tave gali visą užburti. Iš kur pas žmogų tokie pinigai – 170 tūkstančių? Iš kur jie žino, kad tie pinigai yra?“ – stebėjosi praeivė.
171 tūkst. eurų – didžiausias šiemet fiksuotas sukčių laimikis. Pernai Klaipėdoje banko darbuotojais prisistatę asmenys iš 64 metų klaipėdietės išviliojo 44 tūkst. eurų.
„Žmonės per daug patiklūs. Jie turėtų pasitarti su pažįstamais, pasikonsultuoti. Tai vyksta jau seniai. Galima net užeiti pas pareigūnus ir pasiklausti“, – ragino moteris.
„Turbūt tai susiję su per menku išprusimu ir pačių sukčių įtaiga. Reikia pripažinti – jie turi psichologinių gebėjimų“, – pastebėjo praeivis.
„Sukčiavimas jau gana plačiai paplitęs ne vienerius metus. Žmonės turi būti atsargesni, nes pavojai kyla visur. Reikia visada mąstyti į priekį“, – akcentavo vyras.
Pasak pareigūnų, pinigus viliojantys apsišaukėliai būrėjai ar ekstrasensai – ne naujiena. Žmonės už tariamą pagalbą, išgydymą ar mirusiųjų žinutes jiems jau yra atidavę ne tik pinigus, bet ir naujus, brangius automobilius. Anksčiau Klaipėdoje sukčių pora iš penkių žmonių išviliojo net pusę milijono eurų.
Dažniausiai tokie burtininkai taikosi į pažeidžiamus asmenis – sergančius ar išgyvenančius vienatvę. Vis dėlto populiariausia sukčiavimo forma išlieka suklastotos trumposios žinutės ir elektroniniai laiškai. Be to, nusikaltėliai aktyviai seka aktualijas.
„Sukčiai yra pakankamai išradingi – jie prisitaiko prie naujų temų, kuriomis gyvena žmonės. Pavyzdžiui, pensijų kaupimo fondai. Siūloma pasitikrinti, kiek lėšų sukaupta, siūlomi investavimo būdai“, – aiškino G. Pocevičius.
Dėl tariamo būrėjo veiksmų, per kuriuos iš pensininkės buvo išviliota 171 tūkst. eurų, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
„Yra ir sėkmės atvejų, tačiau jų nėra daug. Tokie tyrimai sudėtingi, užtrunka ir ne visais atvejais žmonėms pavyksta atgauti prarastas lėšas“, – pripažino G. Pocevičius.
Skaičiuojama, kad vien per šių metų pusmetį Lietuvos gyventojai sukčiams atidavė daugiau nei 11 mln. eurų. Pernai ši suma siekė apie 20 mln. eurų.
