 Dėl baudos kvito – rebusas

Dėl baudos kvito – rebusas

2026-08-26 05:00
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdos rajono gyventojai turėtų būti atidesni – vieno prekybos centrų aikštelėje ribojamas automobilių stovėjimas.

Pranešimas: apsipirkimas Slengiuose esančiame prekybos centre gyventojai apkarto dėl apmaudžios klaidos – teko aiškintis dėl mašinos stovėjimo laiko.
Pranešimas: apsipirkimas Slengiuose esančiame prekybos centre gyventojai apkarto dėl apmaudžios klaidos – teko aiškintis dėl mašinos stovėjimo laiko. / A. Aleksėjūnaitės nuotr.

Jau keli vietos gyventojai Slengiuose sulaukė pranešimų už viršytą stovėjimo laiką prie „Rimi“ parduotuvės esančioje aikštelėje.

„Automatinė automobilių stovėjimo kontrolės sistema pradėta taikyti nuo balandžio 1 d. Pirmuoju etapu buvo numatytas tolerancijos laikotarpis, skirtas sistemos veikimui suderinti ir lankytojams susipažinti su nauja tvarka, o nuo gegužės 13 d. pradėta visiška automatinė kontrolė“, – paaiškino „Rimi“ atstovė viešiesiems ryšiams Luka Lesauskaitė-Remeikė.

Moteris priminė, kad automobilių stovėjimas pirmąsias dvi valandas per parą yra nemokamas.

„Viršijus šį laiką stovėjimas yra mokamas. Apie galiojančią tvarką lankytojai informuojami informaciniuose stenduose tiek automobilių stovėjimo aikštelėje, tiek prekybos centre“, – patikino L. Lesauskaitė-Remeikė.

Stovos apskaitos sistemą administruoja trečioji šalis – įmonė „DK investicijos“.

„Sistemos diegimo ir derinimo pradžioje sulaukėme pavienių klientų kreipimųsi. Kiekviena tokia situacija buvo nagrinėjama individualiai, o nustačius sistemos veikimo klaidų jos buvo ištaisytos ir klientams kompensuotos“, – apie nesusipratimus pasakojo specialistė.

Keli vietos gyventojai buvo sulaukę baudų už mašinų stovėjimą prie parduotuvės. Sistema užfiksuodavo, kad automobilis įvažiavo į aikštelę, bet neužfiksuodavo išvykimo.

Vienai moteriai, sulaukus pranešimo iš skolų išieškojimo bendrovės, kiti šio rajono gyventojai patarė nekreipti dėmesio į tokį pranešimą – esą tai sukčių darbas.

Moteris pasielgė teisingai ir nusprendė nenumoti ranka, o išsiaiškinti situaciją.

Išsiuntusi užklausą į automobilių stovėjimo aikštelę administruojančią įmonę, ji sulaukė paaiškinimo, kad iš tiesų jos automobilio išvykimo neužfiksavo sistema.

„Patikrino informaciją ir nustatė, kad veikiausiai nebuvo tinkamai užfiksuotas išvažiavimas ir vėlesnis įvažiavimas, todėl sistema užfiksavo vieną ilgą stovėjimo epizodą ir buvo priskaičiuotas mokestis. Pranešimą jie anuliavo, mokėti man nereikia, o išieškojimo įmonė informuota apie proceso nutraukimą. Tikrai nebūčiau patikėjusi, kad šiais laikais dėl tokio techninio nesusipratimo galima sulaukti net išieškojimo. Tikiuosi, mano patirtis kam nors pravers ir, patekę į panašią situaciją, pirmiausia viską pasitikrinsite“, – kitus gyventojus perspėjo atidi pirkėja.

Šiame straipsnyje:
ribojamas automobilių stovėjimas
prekybos centro aikštelė
Slengiai

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Tragedija
Iškėlei koją, iš namų - mokėk. Dabar niekur neįmanoma išeiti, kad iš tavęs nepareikalautų susimokėti. Prie viso to, Klaipėdos rajono priemiesčių visos gatvelės su šlaikbaumais. Pvz. privažiuoti prie Slengių karjerų nuo Klipščių pusės neįmanoma, mdabar ir prie RIMI statyt negalėsi , nes reiks susimokėti. Kas ir kada iš žmonių atėmė jų žemę?
4
-2
Yra
labai paprastas tokias atvejais sprendimas. Nepagailėkit 30-40 Eur, o geram videoregistratoriui apie 100 Eur. ir neturėsit vargo ne tik dėl tokių "nesutapimų", bet ir daugelyje kitų atvejų. Neseniai vieną pažįstamą žmogų tai išgelbėjo, kai jam į priekį įvažiavo atgal važiuojantis automobilis aikštelėje. Buvo bandymas apkaltinti būtent draugą, kad įvažiavo jam į galą, bet registratorius greit nuramino "nukentėjusį".
6
0
Naktinis
pas mumis dar daug kur trūksta tikslumo. O dažniausiai kaltų ir nėra. Neseniai gavau baudą dėl negaliojančios techninės apžiūros, o kas įdomiausia automobilis užfiksuotas ant tralo, kai važiavo išardytas dažymui...
7
0
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