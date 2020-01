Kvepia didžiulio masto afera: pajūrio verslininkai nuslėpė trečdalį milijono eurų?

FNTT Klaipėdos apygardos tyrėjai su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistais atliko keturis tikslinius patikrinimus šiuo verslu užsiimančiose įmonėse. Pagal surinktus pirminius duomenis pradėti trys ikiteisminiai tyrimai ir nustatytas administracinis nusižengimas

Vienos Šilalės parduotuvės rūsyje įrengtoje virtuvėje gaminti užkandžiai ir karštieji patiekalai banketams bei pobūviams. Maistą gamino individualia veikla besiverčianti šilališkė, jai padėjo dar dvi virtuvės darbuotojos. Po atlikto patikrinimo nustatyta, kad ne visos iš išvežiojamojo maisto gautos pajamos buvo įtraukiamos į individualia veikla besiverčiančios moters apskaitą. Įtariama, kad pajamos per metus buvo didesnės nei 45 tūkst. eurų. Pasiekusi tokias pajamas, verslininkė turėjo registruotis kaip pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, tačiau to ji nebuvo padariusi.

Po FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjų atlikto patikrinimo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo apgaulingo apskaitos tvarkymo. Pirminiais duomenimis, šilališkė galėjo neapskaityti apie 70 tūkst. eurų pajamų.

Įtariama, kad apgaulingai apskaita tvarkyta ir kitoje bendrovėje, turinčioje dvi kavines Šilalėje. Nustatyta, kad vienoje iš kavinių nelegaliai dirba virtuvės padėjėja. Išvežiojamu maistu papildomai besiverčianti bendrovė, įtariama, daliai savo darbuotojų galėjo mokėti atlyginimus vokeliuose.

Pirminiais skaičiavimais, per kelerius metus kiekvieną mėnesį virėjams, barmenams, padavėjoms galėjo būti sumokėta nuo 50 eurų iki 200 eurų neoficialaus atlyginimo. Be to, įtariama, kad ne visos pajamos iš išvežiojamojo maisto gamybos ir prekybos galėjo buvo įtrauktos į bendrovės apskaitą. Surinkti pirminiai duomenys rodo, kad bendrovė galėjo neapskaityti apie 35 tūkst. eurų.

Administraciniai pažeidimai užfiksuoti ir vienoje iš Laukuvoje, Šilalės rajone, veikiančių kavinių. Klaipėdos, Šilutės, Kelmės gyventojams maistą tiekianti kavinė per mėnesį neapskaitydavo apie 1,5 tūkst. eurų.

FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai patikrinimo metu nustatė, kad kavinės virtuvėje nelegaliai dirbo moteris, o kavinės kasoje aptiktas pinigų perkelius. Užfiksavus šiuos pažeidimus surašytas administracinių nusižengimų protokolas bendrovės vadovei. Tauragės apylinkės teismo Šilalės teismo rūmai gali jai skirti piniginę baudą.

Trečiasis ikiteisminis tyrimas pradėtas įtarus, kad tris valgyklas Klaipėdoje ir Gargžduose turinti bendrovė per kelerius metus galėjo nuslėpti ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų pajamų. Vestuvėms ir kitoms puotoms maistą tiekiančioje bendrovėje dirba 37 darbuotojai, o patikrinus užfiksuoti ir keturi nelegaliai dirbantys asmenys. Įtariama, kad bendrovė šešėlinių pajamų galėjo gauti, į buhalterinę apskaitą neįtraukdama gautų lėšų už suteiktas maitinimo paslaugas įvairiuose renginiuose.