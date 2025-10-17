 Du buvę uostamiesčio policininkai stos prieš teismą už 20 eurų kyšį

Du buvę uostamiesčio policininkai stos prieš teismą už 20 eurų kyšį

2025-10-17 10:23
BNS inf.

Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du buvę Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai kaltinami kyšininkavimu, o vienas iš jų – dar ir piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu, neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, asmens dokumentų neteisėtu įgijimu ir laikymu.

Kaip penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra, 2024 metų sausį Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai iš apklausai pristatomo asmens, įtariama, pareikalavo ir priėmė 20 eurų kyšį už tai, kad šis nebūtų sulaikytas ir parvežtas namo po apklausos.

Tyrimo duomenimis, vienas iš pareigūnų galimai yra padaręs daugiau nusikalstamų veikų. Įtariama, kad vykdydamas tarnybines pareigas, jis paėmė iš galimai pažeidimus padariusių asmenų tapatybės korteles, ausines ir peilį. Taip pat iš lombardo paėmė, kaip manoma, pagrobtą telefoną.

Šių daiktų savininkams jis negrąžino, o siekdamas tai nuslėpti nesurašė reikiamų dokumentų apie jų paėmimą arba klastojo dokumentus ir pateikė tyrimams melagingą informaciją apie tariamą jų grąžinimą.

Praėjusių metų vasario mėnesį, atliekant kratas pareigūno gyvenamojoje ir darbo vietose, dalis minėtų daiktų rasta ir paimta. Pareigūno automobilyje aptiktas ir nedidelis kiekis narkotinės medžiagos – kanapių.

Vienam iš kaltinamųjų gresianti griežčiausia bausmė – areštas, kitam – laisvės atėmimas iki septynerių metų.

Baudžiamoji byla perduota Klaipėdos apygardos teismui.

