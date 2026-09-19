Du vairuotojai prie vairo sėdo neblaivūs

Rugsėjo 18-ąją, 14.30 val., Klaipėdos rajone, Derceklių kaime, policijos pareigūnai sustabdė automobilį „Nissan Primera“.
Jo 40 metų vairuotojui nustatytas sunkus – 3,33 prom. – neblaivumas.
Patikrinus vyrą paaiškėjo, kad jis neturi teisės vairuoti.
Asmuo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Dar vienas neblaivus vairuotojas sustabdytas tą patį vakarą Klaipėdoje – 23.25 val. Statybininkų gatvėje.
Sustabdyto automobilio „Ford“ 25 metų vairuotojui nustatytas vidutinis – 2,26 prom. – neblaivumas.
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