Gaisras jauną šeimą paliko be namų: gyventojų prašoma pagalbos

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Klaipėdos Miesto Smiltelės Seniūnaitija“ pasirodė įrašas, kuriame gyventojai kviečiami nelikti abejingi nelaimės ištiktai šeimai.
„Norime paprašyti visų geros širdies žmonių pagalbos jaunai šeimai, kurią ištiko didžiulė nelaimė – gaisras atėmė jų namus ir tai, kas buvo brangiausia“, – rašoma socialiniame tinkle paskelbtame pagalbos prašyme.
Per akimirką neteko namų ir daiktų
Skelbiama, kad šeima augina mažą vaiką. Gaisras sunaikino ne tik šeimos gyvenamąją vietą, bet ir daugybę asmeninių daiktų bei brangių prisiminimų.
„Vaikas per vieną akimirką neteko savo žaisliukų, mylimų daiktų, o šeima – namų, asmeninių daiktų ir daugybės brangių prisiminimų, kurių susigrąžinti neįmanoma“, – teigiama įraše.
Šiuo metu vienas svarbiausių šeimos tikslų – sutvarkyti išdegusio buto vidų ir atkurti bent minimalias gyvenimo sąlygas. Todėl prašoma tiek finansinės, tiek praktinės pagalbos.
„Šeimai reikia atstatyti buto sienas, tad labai reikalinga pagalba atstatyti buto vidų, finansinė pagalba ar tiesiog pasidalinimas šiuo įrašu“, – į klaipėdiečius kreipėsi pagalbos prašymo autoriai.
Svarbus kiekvienas prisidėjimas
Gyventojai raginami prisidėti pagal savo galimybes. Pasak įrašo autorės, net ir nedidelė parama šiuo sunkiu metu šeimai yra labai reikšminga. Negalintieji padėti finansiškai kviečiami pasidalyti pagalbos prašymu, kad jis pasiektų kuo daugiau žmonių.
Norintieji paremti nuo gaisro nukentėjusią šeimą pinigus gali pervesti į nurodytą banko sąskaitą:
Gavėja – Greta Domijonaitienė
Sąskaitos numeris – LT347300010145987548
„Kiekvienas prisidėjimas, kad ir koks mažas, jiems yra labai svarbus. Dėkojame už jūsų paramą“, – rašoma įraše.
(be temos)