Girtas vyras su peiliu rankoje užsivijo parvežusį vairuotoją ir pavogė jo automobilį

Kaip teigiama, 21-erių metų vyras parvežė 36-erių neblaivų vyrą į namus. Tačiau istorija tuo nesibaigė.
Po kurio laiko neblaivus vyras išėjo iš namų su peiliu ir pradėjo vytis jį parvežusį vairuotoją. Netrukus jis atvirai pasisavino jo automobilį „Audi A6“ ir spruko.
Policijos pareigūnai nedelsiant pradėjo transporto priemonės paiešką – sekė karštais pėdsakais, o netrukus įtariamasis buvo sulaikytas. Jam alkoholio kiekio matuokliu nustatytas 2,55 prom. neblaivumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
„Alkoholis nėra pasiteisinimas smurtui. O vienas neapgalvotas sprendimas gali pakeisti ne vieno žmogaus gyvenimą. Būkite atsakingi“, – patarė policija.
(be temos)
(be temos)
(be temos)