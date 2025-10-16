„Grigeo Klaipėda“ Kuršių marių taršos byloje – baigiamosios kalbos

„Ketvirtadienį ir penktadienį kalbės prokurorės, valstybinės kaltintojos. (...) Pradės sakyti baigiamąją kalbą viena prokurorė, po to kita prokurorė“, – posėdžio išvakarėse BNS sakė teismo atstovas Vytautas Jončas.
Anot jo, „nėra indikacijų“, kad posėdis neįvyktų.
Baigiamojoje kalboje prokuroras paprastai teismo prašo asmenį pripažinti kaltu ir įvardija jam siūlomą bausmę.
Valstybinį kaltinimą byloje palaiko Klaipėdos prokurorės Vilija Žukauskienė ir Gina Skersinskytė. Ši BNS sakė ketvirtadienio posėdyje dalyvausianti viena ir nesiėmė prognozuoti, ar spės paprašyti bausmių.
Kaip rašė BNS, Šiaulių apygardos teismas rugsėjo viduryje baigė Kuršių marių taršos bylos įrodymų tyrimą.
Kaltinimai piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais, aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimu byloje pateikti bendrovei „Grigeo Klaipėda“ ir dar 14-ai esamų bei buvusių jos darbuotojų.
Tarp kaltinamųjų yra „Grigeo“ grupės prezidentas Gintautas Pangonis, dabartinis Klaipėdos įmonės vadovas Tomas Eikinas bei dar trys ankstesni šios bendrovės vadovai. Kaltę iš dalies pripažįsta tik viena kaltinamoji.
Gamtai padarytą žalą nustatęs Aplinkos apsaugos departamentas įmonei baudžiamojoje byloje yra pateikęs daugiau kaip 48 mln. eurų civilinį ieškinį.
„Grigeo Klaipėdos“ tarša į viešumą iškilo 2020 metų sausį, teisėsaugai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl į Kuršių marias patekdavusių nevalytų gamybinių nuotekų, įtarus, kad su tuo susijusi bendrovės dokumentacija galėjo būti klastojama.
Teisėsaugos duomenimis, įmonė nuotekas į Kuršių maras slapta leido ne vienerius metus.
Šioje didelės apimties 133 tomų byloje yra daugiau kaip 20 tūkst. dokumentų, kaltinamąjį aktą sudaro per 300 lapų.
