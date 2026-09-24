Gyventojai perspėja vieni kitus: vėl niokojami automobiliai

Viešoje „Facebook“ grupėje „Debreceno“ klaipėdietis pasidalijo perspėjimu gyventojams.
Įraše teigiama, kad Debreceno gatvėje vėl gadinami automobiliai – jų padangos esą praduriamos peiliu.
Įrašo autorius ragino gyventojus pasitikrinti savo automobilius ir teigė, kad tai ne pirmas toks atvejis šiame rajone.
Anot klaipėdiečio, anksčiau Debreceno g. taip pat buvo niokojamos transporto priemonės.
Po įrašu gyventojai diskutavo ne tik apie apgadintus automobilius.
Klaipėdiečiai piktinosi, kodėl apie vandalizmo atvejus pirmiausia dalijamasi socialiniuose tinkluose, o ne pranešama policijai.
Toks klausimas kilo ne be pagrindo – Klaipėdos apskrities VPK Operatyvaus valdymo skyriaus duomenimis, apie galimą automobilių niokojimą pranešimo policija nėra gavusi.
Baudžiamojo kodekso 187 straipsnis nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
(be temos)
(be temos)