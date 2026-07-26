Į motociklo ir automobilio avarijos vietą skubėjo policija ir medikai

Vietos gyventojai dalijosi vaizdo įrašu, kuriame matyti ant asfalto gulinti motorinė transporto priemonė, o šalia – pagalbą teikiantys medikai.
Įvykio vietoje policijos pareigūnai vis dar dirba, tad įvykio detalės nėra aiškios.
Tikėtina, kad motociklas susidūrė su automobiliu centrinėje gyvenvietės gatvėje.
Ant asfalto matosi pabirusios detalės. Vaizdo įraše fiksuota jauna mergina, laikanti šalmą.
Į eismo įvykio vietą kviesti medikai. Kiek sunki įvykyje nukentėjusio žmogaus būklė, kol kas neaišku.
Įvykį matę vietos gyventojai dalijosi spėjimu, kad motociklas važiavo tvarkingai, o „Audi“ automobilis išsuko iš šalutinės gatvės.
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(be temos)
(be temos)