 Į motociklo ir automobilio avarijos vietą skubėjo policija ir medikai

Į motociklo ir automobilio avarijos vietą skubėjo policija ir medikai

2026-07-26 15:38
Asta Aleksėjūnaitė

Sekmadienio popietę Sendvario seniūnijoje įvyko eismo įvykis, kuriame gali būti nukentėjusių žmonių.

<span>Į motociklo ir automobilio avarijos vietą skubėjo policija ir medikai</span>
Į motociklo ir automobilio avarijos vietą skubėjo policija ir medikai / Feisbuko paskyros „Slengių, Klemiškės, Gindulių, Mazūriškių, Baukštininkų gyventojai“ vaizdo įrašo stop kadrai

Vietos gyventojai dalijosi vaizdo įrašu, kuriame matyti ant asfalto gulinti motorinė transporto priemonė, o šalia – pagalbą teikiantys medikai.

Įvykio vietoje policijos pareigūnai vis dar dirba, tad įvykio detalės nėra aiškios.

Tikėtina, kad motociklas susidūrė su automobiliu centrinėje gyvenvietės gatvėje.

Ant asfalto matosi pabirusios detalės. Vaizdo įraše fiksuota jauna mergina, laikanti šalmą.

Į eismo įvykio vietą kviesti medikai. Kiek sunki įvykyje nukentėjusio žmogaus būklė, kol kas neaišku.

Įvykį matę vietos gyventojai dalijosi spėjimu, kad motociklas važiavo tvarkingai, o „Audi“ automobilis išsuko iš šalutinės gatvės.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Sendvario seniūnija
avarija LT
motociklas
nukentėjo žmonės

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Komentarai

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Komentarai

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Blaivus
Motociklininkas jau norejo panaudoti savo karsta, kuri isigijo pirkdamas motocikla. Si karta nepavyko, bet viltis zmonems laukiancio donoro dar gyva...
5
-7
Nemačiau
tvarkingai važiojančio motociklistą. Laksto kaip išprotėję, dar ir ant vieno rato kila.
13
-11
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