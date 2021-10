Incidentas Klaipėdos uoste: išplaukiantis laivas taranavo tanklaivį

Su Panamos vėliava plaukiojantis laivas „CL Tomo“, penktadienį ryte, pajudėjęs iš pietinės uosto dalies, 103 krantinės, ir artėdamas prie uosto vartų, kažkodėl iš farvaterio nukrypo sausakrūvis laivas, kuris kliudė prie ketvirtos krantinės stovėjusį sausakrūvį laivą „Melinda“ bei prie trečios krantinės stovėjusį tanklaivį „PS Houston“.

Buvo nutraukti prie krantinės stovėjusio tanklaivio švartavimo lynai. Incidento metu tanklaivio krova esą jau buvo baigta, bet laivas buvo prijungtas prie pakrovos įrangos, kuri smūgio metu buvo nutraukta.

Uosto atstovai tikino, kad iš karto buvo mobilizuoti 2 vilkikai, kurie ėmėsi veiksmų, jie prišvartavo tanklaivį prie krantinės.

Vilkikai laikė prispaudę tanklaivį, kol jo komanda galės sutvarkyti švartavimosi lynus ir pritvirtinti juos prie krantinės.

Incidento vietą operatyviai apžiūrėjo Uosto direkcijos Uosto priežiūros skyriaus inspektoriai. Taršos neužfiksuota.

„Vertinant incidento pasekmes, mes jo negalėtume laikyti rimtu, bet kiekvieną incidentą reikia vertinti išsamiai. Šiaip šio susidūrimo pasekmės minimalios, du laivai, kurie tapo viso to dalyviais, pasiruošę išplaukti. Kaip tai galėjo atsitikti? Mums irgi labai keista, bet tuo metu buvo didelis rūkas, tačiau šiais laikais tai nėra priežastis, nes laivai plaukia ne tik per rūką, bet ir naktį. Gal buvo koks techninis gedimas. To mes neatmetame, antraip, kodėl laivas pakeitė kursą?“ – svarstė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas.

Staiga pasikeitusio laivo kurso esą nespėjo užfiksuoti ir Laivų eismo tarnyba.

Laivas, sukėlęs incidentą, nuvestas į inkaravietę, esančią už uosto vartų, kur bus laikomas, kol bus išsiaiškintos visos aplinkybės bei pažeidimai.

„Locmanas, kuris išvedinėjo šitą laivą yra dar ten. Aiškinamės, ar tas incidento kaltininkas turės likti, ar galės išplaukti. Apie įvykį nedelsiant informuotos visos atsakingos tarnybos bei institucijos. Incidentas tiriamas“, – tikino A. Latakas