Internautams šypseną sukėlė pareigūnų įrašas apie kyšius: dosnūs tie žmonės

Policijos pareigūnai įrašą „Kyšis išpurvina“ suraitė žemaitiškai. Jame rašoma, kaip du greičio mėgėjai papuolė Telšių policijos viršininkui į rankas ir abu pasiūlė po 200 eurų kyšį.

„Vakar, Balonde 13 deina do greite mėgėje papoule į Telšių kelių policijas vėršėninka ronkas. Bruolis latvis nusipėrkės Tauragies mašino juomarke apynaujė džipa lėkė į numus i vėršėje greiti. Žmuogus nekuklus į pasiūlė vėršėnėnkou lyge do šimtus ėuru. Į pavakarė kėts greitė mėgės musiet vėloudams grįžtė nomei spaudė greitė pėdala, kumet tas pats vėršėnėnks viel užfiksava pažeidėma. Žmogielės nenoriedams atsilėktė nuo bruoliaus latviaus duosnoma, tep pat pasiūlė tos pačios do šimtus ėuro. Duosnus tei žmuonės, bet kyšis ėr kyšis i už tuon gres atsakuomybė“, – rašoma policijos įraše.

„Facebook“ nuotr.

Šis įrašas per porą valandų socialiniame tinkle sulaukė daugiau nei 120 komentarų ir 1,5 tūkst.patiktukų.

„Iki ašarų iš komentarų“, – rašė internautė Karolina. „Nesu taip ilgai skaitęs teksto dar“, – naują patirtį trumpai aprašė Nerijus.

„Dzūkijon sakydavo – jei per Varėną pravažiavai be baudos, tai per Lietuvą gali varyt be teisių“, – geros nuotaikos nestokojo Virginijus.